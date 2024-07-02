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Eliana na Globo

Leão Lobo: desconforto de Eliana no SBT começou com a chegada da Virginia

De acordo com o apresentador, a mais nova contratada da Rede Globo ficou incomodada com a diminuição de seu salário e com o tratamento dado a esposa de Zé Felipe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 09:56

Eliana é anunciada como a nova apresentadora da Globo após 15 anos no SBT
Eliana é anunciada como a nova apresentadora da Globo após 15 anos no SBT Crédito: Bob Paulino/Globo
Leão Lobo, apresentador da Rede TV!, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na última semana após comentar que a saída de Eliana do SBT, aconteceu devido a contratação de Virgínia Fonseca na emissora.
Em entrevista ao podcast Elementar Show, ele explicou que Eliana ficou incomodada com o tratamento que a mais nova contratada da emissora estava recebendo. Antes da pandemia, os dois trabalharam juntos no SBT.
"Na pandemia, abaixaram os salários da Eliana e de todos nós. Nós, quando ia voltar ao salário normal, fomos mandando embora, eu, Lívia [Andrade], a Mamma. A Eliana continuou, mas não subiu o salário dela de volta. Já é uma agressão à profissional."
Lobo ainda explicou que a apresentadora requisitou algumas mudanças em seu programa e não foi atendida. "Ela (Virgínia) chegou com se fosse uma rainha, com cenário maravilho, com toda pompa, toda divulgação. E a Eliana, com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas. Então é isso, bem claro."
Durante a entrevista ele também alegou que apesar de Virgínia ser uma grande influenciadora digital, ela "não é nada".

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