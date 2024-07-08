Eliana diz se sentir no 'metaverso' na Globo ao lado de Ana Maria Braga

Eliana e Ana Maria Braga se encontram no Domingão com Huck Crédito: Beatriz Damy/Globo/Globo/Beatriz Damy

Eliana, que marcou a televisão brasileira no SBT, participou do Domingão com Huck, na TV Globo, como uma das convidadas do júri do quadro Dança dos Famosos.

"Ela é a mais nova estrela dessa casa, começou na TV nos anos 90, comandou uma atração infantil. Desde lá passaram-se mais de 30 anos, ela se reinventou, virou mãe, conquistou novos públicos e agora está abrindo um novo ciclo profissional na vida dela", anunciou Luciano Huck antes da entrada de Eliana. "E cabe a mim dar as boas-vindas em nome de toda linha de show e entretenimento da TV Globo."

Eliana agradeceu ainda pelo acolhimento dado pelos figurões da casa. Além de Huck, Ana Maria Braga, que está no júri do quadro, postou uma foto e um vídeo em seu Instagram ao lado de Eliana. "Que encontro, meus amores!", escreveu.