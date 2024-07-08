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Famosos

Eliana diz se sentir no 'metaverso' na Globo ao lado de Ana Maria Braga

Apresentadora recém chegada na emissora participou do Domingão com Huck como jurada da Dança dos Famosos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 08:45

Eliana e Ana Maria Braga se encontram no Domingão com Huck
Eliana e Ana Maria Braga se encontram no Domingão com Huck Crédito: Beatriz Damy/Globo/Globo/Beatriz Damy
Eliana, que marcou a televisão brasileira no SBT, participou do Domingão com Huck, na TV Globo, como uma das convidadas do júri do quadro Dança dos Famosos.
"Ela é a mais nova estrela dessa casa, começou na TV nos anos 90, comandou uma atração infantil. Desde lá passaram-se mais de 30 anos, ela se reinventou, virou mãe, conquistou novos públicos e agora está abrindo um novo ciclo profissional na vida dela", anunciou Luciano Huck antes da entrada de Eliana. "E cabe a mim dar as boas-vindas em nome de toda linha de show e entretenimento da TV Globo."
Eliana agradeceu ainda pelo acolhimento dado pelos figurões da casa. Além de Huck, Ana Maria Braga, que está no júri do quadro, postou uma foto e um vídeo em seu Instagram ao lado de Eliana. "Que encontro, meus amores!", escreveu.
A apresentadora foi recebida pela plateia com aplausos e gritos. "Que delícia estar aqui, gente. Eu estou vivendo um metaverso", disse. "A primeira vez que eu piso no palco do entretenimento da Globo vai ser pelo Domingão. Primeiro foi com o Fantástico, agora Domingão com Huck", comemorou ao Gshow.

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