'Dança dos Famosos': Tati Machado vence após empate; veja notas e como foi a final

Tati Machado ao lado de Diego Maia: apresentadora foi quem ganhou a 'Dança dos Famosos' em 2024 Crédito: Reprodução de 'Dança dos Famosos' (2024)/TV Globo

A final da Dança dos Famosos 2024 aconteceu hoje, domingo, 7, no Domingão Com Huck. Tati Machado foi a vencedora, ao lado de Diego Maia. Os outros finalistas foram Lucy Alves e Amaury Lorenzo - este último chegou a empatar em pontos na classificação final, dando a vitória à apresentadora nos critérios de desempate.

Eliana, recém-contratada da Globo, e Ana Maria Braga foram as juradas convidadas. O júri técnico foi composto por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha. A ordem de apresentação, definida por sorteio ao vivo, foi a seguinte: Tati Machado, Lucy Alves e Amaury Lorenzo.

Os espectadores que assistiram ao vivo de casa puderam votar pelo site Gshow. Os ritmos escolhidos foram o tango e o samba, com Xande de Pilares cantando ao vivo. Confira mais detalhes e as notas de cada apresentação abaixo.

Classificação final da Dança dos Famosos 2024

138.9 pontos - Tati Machado e Diego Maia (19.8 na soma de votos do público, critério de desempate) 138.9 pontos - Amaury Lorenzo e Camila Lobo (19.7 na soma de votos do público, critério de desempate) 138.5 pontos - Lucy Alves e Fernando Perrotti

Tati Machado ganhou a Dança dos Famosos 2024

Em seu discurso, a campeã afirmou que o momento era um "sonho", relembrando os anos em que trabalhou nos bastidores do Domingão. Ela também destacou que foi em um dia 7 de julho, como hoje, mas no ano passado, que ela apareceu dançando em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ajudando a sua carreira.

"Dancinha que me abriu portas, me fez estar aqui hoje, mudou minha vida e a da minha família. Preciso agradecer a todos que estiveram com a gente nessa jornada e dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo. Isso não tem preço! Dancem!", concluiu a vencedora da Dança dos Famosos.

Tango - notas de Tati Machado

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

9.9 - Carlinhos de Jesus

9.9 - Ana Boafogo

9.9 - Zebrinha

9.6 - Plateia

9.9 - Público de casa

Com vocês, @eutatimachado e Diego Maia, abrindo a pista na final da #DançaDosFamosos com o ritmo tango ? Sem palavras, gente... SÃO PERFEITOS! #Domingão pic.twitter.com/J4w4ySlzzV — TV Globo ? (@tvglobo) July 7, 2024

Samba - Notas de Tati Machado

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

10 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.8 - Plateia

9.9 - Público de casa

Agora é hora de SAMBA no pé ? @eutatimachado e Diego Maia deram um SHOOOOW na segunda performance! O QUE FOI ISSOOOOO? ??? #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/G8wyRONXoj — TV Globo ? (@tvglobo) July 7, 2024

Tango - notas de Lucy Alves

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

10 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.6 - Plateia

9.8 - Público de casa

Samba - notas de Lucy Alves

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

9.9 - Carlinhos de Jesus

9.9 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.5 - Plateia

9.8 - Público de casa

Tango - notas de Amaury Lorenzo

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

9.9 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.7 - Plateia

9.8 - Público de casa

Samba - notas de Amaury Lorenzo

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

10 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.6 - Plateia

9.9 - Público de casa

Amaury Lorenzo e Camila Lobo encerrando com CHAVE DE OURO E MUITO SAMBA, a última apresentação dessa edição da #DançaDosFamosos ? #Domingão pic.twitter.com/ld77SmRL6K — TV Globo ? (@tvglobo) July 7, 2024

Como foi definida a vencedora da Dança dos Famosos 2024

- Cada dupla se apresentou dançando tango

- Foram dadas as notas por parte do, júri artístico, depois, o júri técnico. Ao término das apresentações, foram reveladas as notas da plateia do Domingão e do público de casa.

- Em caso de empate, o critério de desempate seria pela maior nota pelo público. Caso persistisse, quem teve a melhor nota da plateia. Caso ainda assim houvesse empate, o júri técnico se reuniria para definir quem ganhou a Dança dos Famosos.

Como foi a final da Dança dos Famosos 2024

A final da Dança dos Famosos começou por volta das 14h25 deste domingo, 7 de julho. Foi possível assistir na TV aberta, pela Globo, e também online, pelo streaming Globoplay, ao vivo, em ambos os casos.

Após a exibição de alguns VTs em retrospectiva e apresentação dos artistas por parte de Luciano Huck, houve números musicais, com MC Daniel cantando Renasci das Cinzas, Lexa cantando Combate. Em seguida, os dois cantaram alguns clássicos do funk carioca. Uma homenagem ao Rio Grande do Sul também foi feita, relembrando uma das danças do programa.

Cadê a tropa do @eumcdaniell, da @LexaOficial e do Mc Ryan? Afasta o sofá e vem dançar, porque esses 3 juntos são TUDOOO! ??? #Domingão pic.twitter.com/Zk8J8CuEiB — TV Globo ? (@tvglobo) July 7, 2024

A Dança dos Famosos, então, contou com a reprise de alguns trechos marcantes, como Enrique Diaz dançando funk e Bárbara Reis dançando flamenco, em meio a elogios do apresentador. Lívia Andrade, que fez reportagens ao longo do dia, conversou com Ana Maria Braga no camarim, antes de um número musical de Matheus Fernandes.

Huck entregou alguns "troféus" especiais, em tom bem-humorado: "fortes emoções", para Juliano Floss, "errar é humano", para MC Daniel e "Tô chocado", para Micael Borges. O apresentador aproveitou para brincar com Juliano a respeito de seu namoro recém-assumido com Marina Sena.

Manu Aparecida, atleta da nova modalidade olímpica de dança, surgiu no palco e mostrou alguns de seus passos. Antes da parada para o futebol, ainda houve tempo para uma charada envolvendo imagens geradas por inteligência artificial em referência a grupos musicais como Roupa Nova, Bonde do Tigrão e Los Hermanos.

A Dança dos Famosos retornou às 18h07, mostrando bastidores dos ensaios e, na sequência, o elenco inteiro fazendo uma apresentação. Luciano apresentou novamente Lívia Andrade, Ed Gama, Preto Zezé, Louro Mané e MC Ryan, no palco, além de introduzir a entrada de Eliana e Ana Maria Braga.

Antonio Banderas na Dança dos Famosos

O apresentador ainda explicou que a participação de Antonio Banderas seria breve. Em vez de dançar com Fátima Bernardes ao vivo, o jeito encontrado foi uma gravação com a colega e respectivos professores. Ele interagiu e fez sugestões: "Os preconceitos têm que ficar para trás no momento de dançar tango". Ao fim, arriscou passos de samba.

O Domingão Com Huck seguiu, então, para o início das apresentações e liberação da votação pelo público e pelos jurados (confira as notas acima). Houve tempo ainda para momentos como o Familhão, uma breve homenagem a Eliana lida por seu filho, Arthur, e um momento em que a avó de MC Daniel tietou Xande de Pilares.

Como de costume em programas ao vivo, Luciano Huck teve que apressar os jurados. "Se puderem acelerar um pouco [os comentários sobre as notas].... Se não, não vai ter Fantástico hoje!", disse, em dado momento da Dança dos Famosos.

Com chuva de papel picado e clima de festa, além do discurso emocionado de Tati Machado, o programa chegou ao fim, com Xande de Pilares cantando Deixa A Vida Me Levar.

Quem foram os finalistas da Dança dos Famosos 2024

Tati Machado e Diego Maia, Lucy Alves e Fernando Perrotti, Amaury Lorenzo e Camila Lobo

Relembre todos os participantes do elenco da Dança dos Famosos 2024

A final da Dança dos Famosos ainda contou com a presença de todos os participantes eliminados anteriormente: