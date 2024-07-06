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Luto

Morre Mike Heslin, ator de 'Operação Lioness' e 'The Influencers', aos 30 anos

Artista estava bem de saúde, mas teve um problema cardíaco inesperado e ficou internado por uma semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2024 às 14:08

O ator Mike Hesling
O ator Mike Hesling Crédito: Reprodução
O ator Mike Heslin, das séries "Operação Lioness" e "The Influencers", morreu na terça-feira (2), aos 30 anos, anunciou seu marido nas redes sociais, nesta sexta (5). Ele teve um problema cardíaco e passou uma semana internado no hospital.
De acordo com a publicação de Scotty Dynamo, Heslin não tinha problemas de saúde e os médicos que o atenderam não conseguem explicar o que o levou a ter problemas cardíacos subitamente.
"Michael era brilhante, generoso, talentoso e um anjo da guarda da vida real. Ele me carregou, sozinho, por vários processos de um câncer. Ele era a primeira pessoa para quem qualquer um ligava para compartilhar boas notícias, e também era a pessoa perfeita para ligar caso precisassem sd um ombro para confortar ou um conselho", escreveu Dynamo em suas redes.
"Ele realmente era o homem mais doce, carinhoso e amoroso do planeta, e trouxe o melhor de todos que tiveram o prazer de cruzar seu caminho. Ele levava a vida com tranquilidade e confiança, e transformava todos à sua volta na melhor versão de si mesmos."
Heslin também havia atuado nas séries "House Sitting", "I Love You... But I Lied" e "Younger", bem como nos filmes para a televisão "The Holiday Proposal Plan" e "Boy*Friends".

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