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Reencontro

Simone e Simaria voltam a cantar juntas após dois anos do fim da dupla; assista

Irmãs se reencontraram no palco de forma despretensiosa e surpreenderam público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 08:34

Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais
Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais Crédito: Robson Ventura/Folhapress
Dois anos após o anúncio do fim da dupla, as irmãs Simone e Simaria voltaram a cantar juntas num palco. O encontro foi no Jorge e Mateus Único de Goiânia (GO).
Ao ser chamada no palco, Simaria levou o público ao delírio no evento. Zaya, filha caçula de Simone, também estava presente em parte da apresentação. Ambas se mostraram descontraídas e fizeram brincadeiras assim como faziam quando a dupla estava ativa.
Simaria, pelas redes sociais, republicou diversos vídeos do momento em que as duas cantaram juntas e também repercutiu positivamente pedidos de fãs que ainda desejam que elas retomem a parceria.
Apesar do fim da dupla, elas sempre negaram que houvesse qualquer crise. No ano passado, Simaria contou que estava compondo como nunca e se dedicando à família antes de uma carreira solo.
Na época, Simone bombava e atingia o topo das paradas das plataformas de streaming com "Erro Gostoso", single de sua carreira solo. "Fico feliz, quero que ela cresça, siga seu caminho. E quando apareceu a música número 1, que massa, orgulho. Simone é minha irmã, sangue do meu sangue", disse a artista na ocasião ao F5.

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