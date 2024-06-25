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Simone Mendes diz que recebeu proposta para substituir Eliana no SBT

'Amo TV, mas tudo tem seu tempo', explica a cantora sobre o motivo que a levou a recusar o convite
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 09:02

Festival de Alegre 2024
Simone Mendes diz que precisa continuar e priorizar a música Crédito: Arthur Louzada
A cantora Simone Mendes, 40, anunciou nesta segunda-feira (24) que foi procurada pelo SBT para substituir Eliana na emissora e explicou porque negou o convite. "Amo a TV, mas tudo tem seu tempo...Tudo no seu tempo e sinto que agora preciso continuar na música!", respondeu a um comentário de um internauta sobre a novidade.
Ela ainda reconheceu que a possibilidade de apresentar um programa não está descartada. "Um dia isso acontecerá", comentou ela, em outra publicação no Instagram.
O convite teria partido de Daniela Beyruti, terceira filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT. Ela confirmou em entrevista à reportagem que tinha pensando em alguém do ramo musical para preencher a vaga deixada por Eliana na grade de programação aos domingos.
"A primeira coisa que pensei quando a Eliana me disse os planos dela foi: 'O que colocar?'. Pensei em alguns nomes. Para ser sincera, achei uma pessoa que se encaixaria. Acho que ela passa a nossa energia. Mas hoje ela é inviável. Não é do ramo da televisão, e sim da música", disse Daniela.

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