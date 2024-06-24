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Patrícia Abravanel pede perdão a Eliana: 'Não sei o que aconteceu aqui no SBT'

Eliana, que em breve será anunciada como a nova contratada da Globo, deixa o SBT após 15 anos em sua segunda passagem pela emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 09:13

Patrícia Abravanel pede perdão a Eliana: 'Não sei o que aconteceu aqui no SBT'
Patrícia Abravanel pediu perdão a Eliana na televisão Crédito: Reprodução/SBT
Após se despedir do SBT em grande estilo em seu Programa Eliana, a apresentadora ganhou uma segunda despedida na atração seguinte, no Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel.
Em um misto de pedido de desculpas e alfinetada, Patrícia se desculpou com a apresentadora. "Não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão", começou Patrícia.
"Se alguém fez ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel e todo o Grupo Silvio Santos e o SBT, pedir que você nos perdoe", continuou.
"Eu não sei o que aconteceu, não sei por onde entrou esse sentimento, mas que você vá para esse novo ciclo sabendo que você é amada aqui", prosseguiu a filha de Silvio.
"Eu também amo muito aqui", respondeu Eliana, sendo rapidamente cortada por Patrícia, que continuou seu discurso.
"Não existe SBT sem Eliana. Você faz parte da nossa história. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você. As portas daqui vão estar sempre abertas para você. Que você saia com o coração limpo. Se algo aconteceu aqui dentro, não sei, mas te peço perdão. Nos perdoe. Vá livre e confiante e saiba que você tem uma casa para voltar se você quiser", insistiu a herdeira da emissora.
Eliana, que em breve será anunciada como a nova contratada da Globo, deixa o SBT após 15 anos em sua segunda passagem pela emissora.
Em seu último programa, que foi ao ar imediatamente antes ao de Patrícia, a loura fez um dueto com Daniel e recebeu o carinho dos filhos, dos colegas de equipe e de ex-participantes da atração.

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