Aposta da Globo no 1° semestre, 'Justiça 2' ganha prêmio internacional

Série foi lançada pelo Globoplay em maio e deve estrear na TV aberta no ano que vem
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 20:14

Juan Paiva, Belize Pombal, Nanda Costa e Murilo Benício em 'Justiça 2': Globo vence prêmio internacional com série de Manuela Dias Crédito: Fábio Rocha - 2024/Globo
Principal aposta do Globoplay no primeiro semestre deste ano, a série "Justiça 2" fez a Globo ganhar o Grand Prize in International Competition, uma das principais categorias do Seoul International Drama Awards.
O evento acontece desde 2005 e promove o intercâmbio cultural com os melhores dramas de televisão de todo o mundo. A cerimônia de premiação acontecerá em Seul, na Coréia do Sul, no próximo dia 25. O diretor Pedro Peregrino e a produtora Luciana Monteiro estarão presentes para receber o prêmio.
É a terceira vez que a Globo é premiada no Seoul International Drama Awards. A empresa já recebeu o Grand Prize com a novela "Órfãos da Terra" (2020) e levou o Silver Bird Prize com "Passione" (2011). Em 2007, "Sinhá Moça" foi finalista.
Criada e escrita por Manuela Dias, com direção artística de Gustavo Fernández, "Justiça 2" se passa em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal, e acompanha quatro personagens que acabam presos e, sete anos depois, saem da cadeia e precisam retomar suas vidas em busca da justiça que vai além da lógica e dos processos judiciários.
São eles: Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa). O elenco também conta com nomes como Leandra Leal -que, na pele de Kellen, é a única personagem que retorna após a primeira temporada- , Paolla Oliveira, Alice Wegmann, Júlia Lemmertz, Marco Ricca, Marcello Novaes, Maria Padilha, Gi Fernandes, Danton Mello, Fábio Lago, entre outros.
No período de seu lançamento, em abril, a série chegou a ultrapassar a novela "Renascer", exibida em horário nobre na TV aberta, e liderou a audiência no Globoplay.

