HBO inicia audições para elenco principal de nova série de Harry Potter

A nova adaptação de Harry Potter vai sair mesmo do papel. A HBO já começou a busca por talentos para interpretar os protagonistas Harry, Ron e Hermione.
Segundo a revista Variety, a produção procurando crianças com idades entre 9 e 11 anos em um processo que vai durar até abril de 2025. Os atores devem ser residentes do Reino Unido ou da Irlanda, onde a série será gravada. Outra informação presente no comunicado da streaming é sobre diversidade.
A HBO anunciou que quer um elenco inclusivo e diverso. "Para cada papel, queremos artistas qualificados, sem consideração à etnia, sexo, deficiência, raça, orientação sexual ou identidade de gênero", diz o comunicado da empresa. As inscrições vão até o final de outubro
O início das filmagens da série está previsto para 2025. Com uma proposta de sete temporadas, cada uma adaptará um dos livros da saga original. A primeira temporada, programada para 2026, deverá contar a história de "Harry Potter: A Pedra Filosofal".