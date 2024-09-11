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Streaming

HBO inicia audições para elenco principal de nova série de Harry Potter

O início das filmagens da série está previsto para 2025 na Irlanda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 19:56

Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe protagonizaram a primeira versão da série
Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe protagonizaram a primeira versão da série Crédito: Divulgação
A nova adaptação de Harry Potter vai sair mesmo do papel. A HBO já começou a busca por talentos para interpretar os protagonistas Harry, Ron e Hermione.
Segundo a revista Variety, a produção procurando crianças com idades entre 9 e 11 anos em um processo que vai durar até abril de 2025. Os atores devem ser residentes do Reino Unido ou da Irlanda, onde a série será gravada. Outra informação presente no comunicado da streaming é sobre diversidade.
A HBO anunciou que quer um elenco inclusivo e diverso. "Para cada papel, queremos artistas qualificados, sem consideração à etnia, sexo, deficiência, raça, orientação sexual ou identidade de gênero", diz o comunicado da empresa. As inscrições vão até o final de outubro
O início das filmagens da série está previsto para 2025. Com uma proposta de sete temporadas, cada uma adaptará um dos livros da saga original. A primeira temporada, programada para 2026, deverá contar a história de "Harry Potter: A Pedra Filosofal".

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