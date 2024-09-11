HBO inicia audições para elenco principal de nova série de Harry Potter

Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe protagonizaram a primeira versão da série Crédito: Divulgação

A nova adaptação de Harry Potter vai sair mesmo do papel. A HBO já começou a busca por talentos para interpretar os protagonistas Harry, Ron e Hermione.

Segundo a revista Variety, a produção procurando crianças com idades entre 9 e 11 anos em um processo que vai durar até abril de 2025. Os atores devem ser residentes do Reino Unido ou da Irlanda, onde a série será gravada. Outra informação presente no comunicado da streaming é sobre diversidade.

A HBO anunciou que quer um elenco inclusivo e diverso. "Para cada papel, queremos artistas qualificados, sem consideração à etnia, sexo, deficiência, raça, orientação sexual ou identidade de gênero", diz o comunicado da empresa. As inscrições vão até o final de outubro