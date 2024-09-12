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Saúde

Ana Maria Braga passa mal e é substituída no Mais Você

Apresentadora afirma que comeu algo que não fez bem; Tati Machado e Fabricio Battaglini comandam atração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:37

A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: 6.dez.2023/Globo
Mais uma vez, a apresentadora Ana Maria Braga, 75, fica fora do comando do Mais Você (Globo) por uma questão de saúde. Pelas redes sociais, ela explicou que passou mal durante a noite.
"Foi devido a algo que eu comi e não caiu muito bem. Ficarei em casa, mas está tudo bem. Bebam água", disse a apresentadora no Instagram.
Os apresentadores Tati Machado e Fabricio Battaglini a substituem na atração desta quinta (12), assim como já haviam feito no final de agosto, quando Ana teve Covid.
Na ocasião, Ana Maria celebrou o fato de ter todas as vacinas em dia e conseguiu se recuperar rapidamente.

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