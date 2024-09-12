Ana Maria Braga passa mal e é substituída no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: 6.dez.2023/Globo

Mais uma vez, a apresentadora Ana Maria Braga, 75, fica fora do comando do Mais Você (Globo) por uma questão de saúde. Pelas redes sociais, ela explicou que passou mal durante a noite.

"Foi devido a algo que eu comi e não caiu muito bem. Ficarei em casa, mas está tudo bem. Bebam água", disse a apresentadora no Instagram.

Os apresentadores Tati Machado e Fabricio Battaglini a substituem na atração desta quinta (12), assim como já haviam feito no final de agosto, quando Ana teve Covid.