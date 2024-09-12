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Sabrina Sato diz que já foi viciada em pornografia e brinquedos sexuais

Conforme a noiva do ator Nicolas Prattes,  o consumo exagerado de filmes eróticos fez com que ela não tivesse mais tanta vontade de fazer sexo com pessoas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 10:47

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Apresentadora do Sobre Nós Dois (GNT), Sabrina Sato, 43, afirmou que já foi viciada em pornografia e em brinquedos sexuais.
"Sabia que passei por um processo que fui um tempo. Eu fui viciada", começou ela antes de detalhar como isso acontecia.
"Filmes pornôs viciam, masturbação vicia e as pessoas não percebem. Vibrador também vicia, porque você atinge [orgasmo] de uma forma muito rápida e industrial", continuou.
Conforme a noiva do ator Nicolas Prattes, 27, o consumo exagerado de filmes eróticos e vibradores fez com que ela não tivesse mais tanta vontade de fazer sexo com pessoas.
"Eu não tinha mais vontade de ter o [sexo] de verdade", contou. Mas tudo mudou quando ela deixou o vício de lado. "Eu comecei a guardar esse tesão e essa energia sexual para usar de outra forma. Às vezes, eu estou estressada em casa, cansada, e dou uma recorrida [aos vibradores", completou.

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