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Sabrina Sato fala sobre namoro à distância com Nicolas Prattes: 'Às vezes passamos 12 horas juntos'

Casal se divide entre Rio e São Paulo e tenta conciliar agendas lotadas de trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Maio de 2024 às 11:44

Nicolas e Sabrina assumiram a relação com foto de viagem de férias nas redes sociais
Nicolas e Sabrina assumiram a relação com foto de viagem de férias nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram @nicolasprattes
Sabrina Sato e Nicolas Prattes abriram a intimidade para a Glamour e deram detalhes sobre o relacionamento.
A apresentadora diz que percebeu que estava apaixonada pelo ator no Carnaval. "[Você sabe que está apaixonada] quando todos seus amigos e suas amigas não aguentam mais você falar dele. Isso aconteceu no Carnaval. Ele aguentou toda minha maratona depois de ter gravado até tarde a novela. Tive a certeza que estava apaixonada".
O ator afirma que já tinha um 'encantamento por ela'. "Lembro que, quando começamos a conversar, percebi que tínhamos muitas coisas em comum, além daquele encantamento inicial. E, logo, me vi apaixonado mesmo".
Sabrina explica como o parceiro tem agregado em sua vida. "O Nicolas me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele é muito comprometido e dedicado com as pessoas que ama, com o trabalho e tudo que se propõe a fazer. Além de me apoiar nas minhas decisões e projetos, sempre empolgado com as minhas realizações... Ele realmente tem sido um parceiro incrível e uma fonte constante de inspiração e amor na minha vida".
Nicolas acrescenta que eles estão construindo uma história juntos. "Claro, novos sonhos em comum vão surgindo. Mas estamos, no momento, vivendo intensamente o nosso presente, esse nosso encontro".

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