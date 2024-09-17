A Fazenda 16: capixaba Gizelly Bicalho está no reality; confira os participantes

A Fazenda 16 começou nesta segunda-feira (16), na Record. Desta vez, a disputa rural iniciou com 28 peões e peoas, número recorde, na luta pelo prêmio de R$ 2 milhões, um aumento de R$ 500 mil da última edição.
Entre ex-participantes de reality, famosos e influenciadores, eles chegaram de forma inédita em Itapecerica da Serra, em São Paulo.
Conheça o elenco oficial:
- Camila Moura: Professora e ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24. Ficou conhecida após se divorciar do também professor enquanto ele ainda estava confinado no reality da Globo.
- Gilson de Oliveira: Treinador e fisioculturista. Era personal trainer de Gracyanne Barbosa e se envolveu com a musa fitness enquanto ela ainda estava casada com Belo.
- Flor Fernandez: Apresentadora e jornalista. Se tornou conhecida como jurada do programa Show de Calouros do SBT, nos anos 80.
- Babi Muniz: Ela ficou conhecida como assistente de palco do extinto Pânico na TV. Hoje, atua como influenciadora digital e já participou do Made in Japão, outro reality da Record.
- Zé Love: Jogador de futebol. Ex-jogador do Santos, Zé Love atuava como centroavante e é amigo de Neymar.
- Sidney Sampaio: Ator de novelas. O astro ficou conhecido nos anos 2000 por participar de novelas como "Alma Gêmea" e "Sete Pecados". Recentemente, se envolveu em um acidente ao cair do 5º andar de um prédio.
- Raquel Brito: Influencer e irmã do Davi Brito, campeão do BBB 24. Ela atua como assessora de imprensa do irmão famosos e milionário.
- Flora Cruz: Flora Cruz é filha do pagodeiro Arlindo Cruz. Nas redes sociais, a influenciadora compartilha seu dia, dicas de autoestima e maternidade. Ela é mãe do Ridan, de 5 anos.
- Juninho Bill: O peão é cantor, compositor e produtor. Ele fez parte do grupo Trem da Alegria e é jurado do Canta Comigo, da Record.
- Fernando Presto: Chef de cozinha e artesão em couro. O novo peão já participou do Masterchef e trabalhou com Érick Jacquin.
- Luana Targino: Influencer e empresária. Ela já participou do De Férias com o Ex: Caribe e tem mais de 1 milhão de seguidores.
- Sacha Bali: Ator e diretor. Bali já atuou em diversas novelas como "Os Mutantes", "Salve Jorge", "Jesus" e "Gênesis".
- Yuri Bonotto: Influenciador e modelo. Conhecido como o bombeiro do Programa da Eliana, ele soma mais de 2 milhões de seguidores.
- Júlia Simoura: Atriz. Júlia já participou de novelas como "Cúmplices de um Resgate" e acumula mais de 2 milhões de seguidores.
- Vanessa Carvalho: Ex-participantes do "Casamento às Cegas", da Netflix. Ela é atriz do humorístico A Praça é Nossa e foi Miss Mesoamérica 2015.
- Zaac: Cantor e multiartista. Ele é dono de vários hits como "Bumbum Granada" e "Vai Malandra". Além de Anitta, ele também já gravou com Snopp Dog.
- Larissa Tomásia: Ex-participante do Big Brother Brasil. A influencer e modelo soma mais de 3 milhões de seguidores nas redes.
- Gui Vieira: Ator e Modelo. Gui participou de novelas infantis como "Chiquititas" e "Carrossel". Nas redes, ele tem mais de 1 milhão de seguidores.
- Fernanda Campos: Influenciadora e modelo. Fernanda ficou conhecida por um affair com o jogador Neymar.
- Suelen Gervásio: Modelo. A nova peoa se envolveu em grande polêmica com o cantor Vitão. Ela é irmã do ator Rafael Zulu.
Paiol
Já no paiol, oito peões disputam quatro vagas na competição. Os mais votados vão entrar na sede na quinta-feira, 19. São eles:
Gizelly Bicalho, ex-BBB 20, advogada e moradora de Vitória
Vinícius D'Black, ex-Power Couple e cantor
Albert Bressan, ex-Power Couple e empresário
Gabi Rossi, ex-A Grande Conquista e Miss Rondônia
Michael Calazans, ex-A Grande Conquista e motorista
Vivi Fernandez, atriz e modelo, ex-A Grande Conquista
Cauê Fantin, influenciador Kwaii
Geovana Chagas, influenciadora Kwaii