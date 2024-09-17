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Reality Show

Saiba quem é Julia Simoura, atriz e moradora de Vitória que está em A Fazenda 16

Criadora de conteúdo, a participante foi anunciada nesta segunda-feira (16) durante a estreia do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 09:49

Saiba quem é Julia Simoura, atriz e moradora de Vitória que está em A Fazenda 16
Julia Simoura é mineira e mora em Vitória Crédito: Reprodução Instagram @juliasimouraoficial
Nesta segunda-feira (15), a Record divulgou o nome de Júlia Simoura, mineira que mora em Vitória há anos, como uma das participantes da 16ª edição de A Fazenda. A revelação foi feita durante a estreia do reality show, apresentado por Adriane Galisteu. Júlia é cantora, baterista e atriz. Ela já teve participações em "Cúmplices de Um Resgate" e "Chiquititas"(SBT).
Júlia é criadora de conteúdo ativa nas redes socais, acumulando mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. A atriz fez um anúncio de sua entrada no reality nas redes e recebeu apoio de ex-colegas das novelas. "Na torcida Juuu", escreveu a atriz Giovanna Chaves, assim como Julia Oliver, Giulia Garcia e Carol Chamberlain, todas ex-Chiquititas.

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