Saiba quem é Julia Simoura, atriz e moradora de Vitória que está em A Fazenda 16

Nesta segunda-feira (15), a Record divulgou o nome de Júlia Simoura, mineira que mora em Vitória há anos, como uma das participantes da 16ª edição de A Fazenda. A revelação foi feita durante a estreia do reality show, apresentado por Adriane Galisteu. Júlia é cantora, baterista e atriz. Ela já teve participações em "Cúmplices de Um Resgate" e "Chiquititas"(SBT).