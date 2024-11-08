Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Jojo Todynho critica jovens e conta planos de deixar país

Cantora também opinou sobre os beneficiários do Bolsa Família
Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 11:16

Jojo Todynho nega que agrediu colega de turma em faculdade
Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram
Jojo Todynho, 27, fez críticas a beneficiários do Bolsa Família e contou que tem planos de deixar o país.
A cantora fez reclamações sobre a postura de alguns jovens brasileiros. "Sabe qual é o absurdo maior? O povo fazendo filho adoidado. 'Ah, porque eu vou receber Bolsa Família'. [...] É assim que elas fazem, o povo se assegurando no Bolsa Família", comentou em stories do Instagram nesta quarta-feira (06).
Jojo criticou o uso do dinheiro dos benefícios. "O povo tá achando que a vida é festa. 600 reaizinhos, vou ali, vou fazer isso, unha, cabelo, está todo mundo com bronze em dia, cabelo em dia, lookinho, cabelinho na régua com auxílio. Mas esse auxílio aí, bebê, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam", alegou.
A estudante de Direito revelou o desejo de morar no exterior. "O povo tá achando que é brincadeira. Se minha vida caminhar do jeito que está, graças a Deus, muito bem, eu vou meter meu pé", garantiu.
A campeã de "A Fazenda" ainda imaginou que o Brasil pode "caminhar para ser uma Venezuela". "É para isso que a gente está caminhando e ninguém está entendendo. E eu que sou a maluca, sou burra, a ignorante", disse ela.

Tópicos Relacionados

Famosos Jojo Todynho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados