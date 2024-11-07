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Entrevistas

“Mensagem de tolerância”, diz Sérgio Machado sobre nova animação 'Arca de Noé'

Maior animação brasileira estreou nos cinemas nesta quinta-feira (7). Foram cinco anos de produção e mais de 1.600 pessoas envolvidas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 11:00

Animação
Animação "Arca de Noé" estreou nos cinemas nesta quinta-feira (7) Crédito: Reprodução/Globo Filmes
A nova animação da Globo Filme, 'Arca de Noé' estreou nesta quinta-feira (7), com uma história divertida inspirada nas obras de Vinicius de Moraes. Em conversa com HZ, os diretores Sérgio Machado e Alois Di Leo contaram um pouco mais dos bastidores do roteiro do filme, que traz questões atuais.
“Queríamos que o filme deixasse uma mensagem muito importante. Uma mensagem de tolerância, de aceitação de quem é diferente. É também uma mensagem de que os fracos precisam se juntar para não serem vítimas de tiranos. Também tem uma ideia de que, no fundo, a arte é um antídoto contra a barbárie”, destaca Machado.
Sérgio contou que o projeto do filme surgiu da filha de Vinicius de Moares, Suzana de Moraes. “A ideia do projeto surgiu dela. Foi ela quem procurou o Walter Salles. E ele me procurou para escrever o roteiro e dirigir. Antes mesmo de começar a escrever o roteiro, a gente pensou um no espírito do Vinicius”.

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Tem uma coisa muito brasileira e muito diferente. Os bichos não são heroicos e fofinhos, eles são atrapalhados. Uma coisa que a gente pensou lá na largada, com a Suzana, é que a gente queria fazer um filme grandioso, que chegasse a um público grande
Foram cinco anos de produção até ficar tudo pronto. A animação, que já é considerada a maior produzida no Brasil, teve uma coprodução com a Índia: o que, segundo Alois Di Leo, foi um dos desafios encontrados ao longo do processo.
“É um projeto muito grande. Ninguém nunca tinha feito uma coisa tão grande no Brasil. A gente criou uma forma de fazer filmes dessa forma aqui. Por ter uma coprodução com a Índia, tivemos que lidar com as diferenças culturais. Para ter um filme desse porte, foram mais de 1.600 pessoas envolvidas durante cinco anos de produção”
E realmente é uma superprodução em todos os sentidos. Tem chuva, água, fogo e cerca de 60 personagens. No elenco, nomes de peso como Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Marcelo Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos, Julio Andrade, Giovanna Ewbank, Eduardo Sterblitch, entre outros.
Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso fazem parte do elenco da animação Arca de Noé
Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso fazem parte do elenco da animação Arca de Noé Crédito: Reprodução/GloboFilmes
“Eu ia convidando o elenco e me perguntavam: ‘Como você vai reunir 30 grandes astros em um filme?’. Convidei mais atores do que bicho na Arca (risos). Já tenho o compromisso de fazer a 'Arca 2' para os amigos que não conseguiram participar desse”, concluiu Sérgio Machado.

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