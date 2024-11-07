“Mensagem de tolerância”, diz Sérgio Machado sobre nova animação 'Arca de Noé'

A nova animação da Globo Filme, 'Arca de Noé' estreou nesta quinta-feira (7), com uma história divertida inspirada nas obras de Vinicius de Moraes. Em conversa com HZ, os diretores Sérgio Machado e Alois Di Leo contaram um pouco mais dos bastidores do roteiro do filme, que traz questões atuais.
“Queríamos que o filme deixasse uma mensagem muito importante. Uma mensagem de tolerância, de aceitação de quem é diferente. É também uma mensagem de que os fracos precisam se juntar para não serem vítimas de tiranos. Também tem uma ideia de que, no fundo, a arte é um antídoto contra a barbárie”, destaca Machado.
Sérgio contou que o projeto do filme surgiu da filha de Vinicius de Moares, Suzana de Moraes. “A ideia do projeto surgiu dela. Foi ela quem procurou o Walter Salles. E ele me procurou para escrever o roteiro e dirigir. Antes mesmo de começar a escrever o roteiro, a gente pensou um no espírito do Vinicius”.
Tem uma coisa muito brasileira e muito diferente. Os bichos não são heroicos e fofinhos, eles são atrapalhados. Uma coisa que a gente pensou lá na largada, com a Suzana, é que a gente queria fazer um filme grandioso, que chegasse a um público grande
Foram cinco anos de produção até ficar tudo pronto. A animação, que já é considerada a maior produzida no Brasil, teve uma coprodução com a Índia: o que, segundo Alois Di Leo, foi um dos desafios encontrados ao longo do processo.
“É um projeto muito grande. Ninguém nunca tinha feito uma coisa tão grande no Brasil. A gente criou uma forma de fazer filmes dessa forma aqui. Por ter uma coprodução com a Índia, tivemos que lidar com as diferenças culturais. Para ter um filme desse porte, foram mais de 1.600 pessoas envolvidas durante cinco anos de produção”
E realmente é uma superprodução em todos os sentidos. Tem chuva, água, fogo e cerca de 60 personagens. No elenco, nomes de peso como Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Marcelo Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos, Julio Andrade, Giovanna Ewbank, Eduardo Sterblitch, entre outros.
“Eu ia convidando o elenco e me perguntavam: ‘Como você vai reunir 30 grandes astros em um filme?’. Convidei mais atores do que bicho na Arca (risos). Já tenho o compromisso de fazer a 'Arca 2' para os amigos que não conseguiram participar desse”, concluiu Sérgio Machado.