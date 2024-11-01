Filmes e séries

'Round 6': 2ª temporada da série coreana da Netflix ganha teaser intenso; assista

Nesta quinta-feira (31), a Netflix divulgou o primeiro trailer completo do segundo ano da bem sucedida série sul-coreana
Agência Estado

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 09:20

Round 6
Round 6 Crédito: Reprodução Netflix
Depois de muita espera, a segunda temporada de Round 6, série sul-coreana da Netflix, enfim, teve suas primeiras cenas reveladas. Em um teaser publicado nesta quinta-feira, 31, o protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) retorna para a competição letal numa tentativa de impedir que mais pessoas sejam mortas.
Vencedor do Emmy 2022, Hwang Dong-hyuk volta a dirigir a série, que contará também com os retornos de Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo no elenco. Com boa parte dos personagens tendo encontrado um final permanente na primeira temporada, o segundo ano de Round 6 contará com diversas novidades no elenco, incluindo Yim Si-wan (O Impiedoso), Kang Ha-neul (Amantes da Lua), Park Gyu-young (Tudo Bem Não Ser Normal), Lee Jin-uk (Doona!) e Park Sung-hoon (Rainha das Lágrimas).
A nova temporada de Round 6 estreia em 26 de dezembro na Netflix.

