Entre pontos altos e baixos, “Bandida - A Número Um” é um bom passatempo

"Bandida", longa sobre chefe do tráfico na Rocinha Crédito: Divulgação/Paris Filmes

Este mês o filme "Bandida - A Número Um" estreou na Netflix e foi o filme brasileiro mais assistido na semana de lançamento na plataforma. O longa é um outro olhar sobre a guerra do tráfico no Brasil, narrado pela perspectiva de uma mulher que nasceu e cresceu na favela da Rocinha. Dirigido por João Wainer e baseado no livro de mesmo nome de Raquel de Oliveira, o filme se distingue pela abordagem humanizada, trazendo à tona a trajetória de Raquel, uma mulher que não teve outra alternativa senão mergulhar no mundo do crime.

Desde o início, "Bandida - A Número Um" prende a atenção do espectador com sua narrativa em primeira pessoa. Essa escolha estilística cria uma conexão imediata com a protagonista, interpretada de forma marcante por Maria Bomani. A atuação de Bomani é um dos pontos altos do filme, transmitindo com profundidade os traumas e as complexidades de Raquel. O elenco de apoio, que inclui nomes como Jean Amorim, Milhem Cortaz e Natália Lage, também entrega performances sólidas, contribuindo para a densidade emocional da história.

O filme é um mergulho nas motivações e no contexto social de pessoas que vivem no mundo do crime - o que não é uma coisa nova nas produções audiovisuais brasileiras. Através da lente de Raquel, vemos a cruel realidade da desigualdade social e a realidade das mulheres no tráfico. O roteiro, adaptado fielmente do livro de Oliveira, não se furta em mostrar para além das dificuldades e os traumas que moldaram a vida da protagonista, explorando também questões familiares, a vida amorosa e até a espiritualidade da personagem.

"Bandida" estreou há pouco tempo na Netflix e ficou no Top 10 dos mais assistidos no Brasil. Crédito: Karyme França

A direção de Wainer é cuidadosa e envolvente. O uso de câmeras que alternam entre preto e branco e o estilo VHS é uma escolha acertada, evocando a atmosfera dos anos 1980 e adicionando uma camada de autenticidade à história. A ambientação e a cinematografia são eficazes em transportar o espectador para o ambiente da Rocinha.

Apesar dos méritos, "Bandida - A Número Um" apresenta alguns problemas em seu terceiro ato. Os dois primeiros atos são bem construídos, com arcos narrativos que se fecham de forma satisfatória. No entanto, o desfecho parece apressado e pouco resolvido, talvez devido à limitação do tempo de exibição. Esse ritmo acelerado no final acaba prejudicando a resolução de alguns conflitos e o desenvolvimento final dos personagens.