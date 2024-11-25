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'Indignado com o desrespeito', diz Frejat após ter microfone cortado ao abrir para Lenny Kravitz

Ex-líder do Barão Vermelho estava encerrando sua apresentação e recebeu apoio do público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 08:32

Frejat canta no Fest Gastronomia
Frejat Crédito: Vitor Jubini
Frejat fez um desabafo nas redes sociais a respeito do final de sua apresentação na noite de sábado (23), que abriu o show de Lenny Kravitz no Allianz Parque, em São Paulo. O cantor brasileiro finalizava sua performance quando teve o microfone cortado.
"Indignado com o desrespeito que sofri ontem", escreveu no Instagram. "Venho agradecer o carinho e o apoio do público presente que aplaudiu e cantou em cena aberta a canção que estava sendo tocada, essa que seria a última do meu show."
O músico também agradeceu "todas as postagens de apoio e indignação pelo ocorrido". Diversos músicos se manifestaram nos comentários da publicação, como Roberto de Carvalho, Tico Santa Cruz, Zélia Duncan, Evandro Mesquita, Luiza Caldas, Fernanda Abreu e Angela Ro Ro.
"Meu amigo, você é peça fundamental da nossa cultura, te respeitar é o mínimo que todos temos que fazer", escreveu Duncan. "Toda minha solidariedade e admiração! Seu público te conhece e certamente está do seu lado!"
Frejat se apresentou antes da atração principal subir ao palco. Boa parte do público já estava no local e cantava em coro os hits da longa carreira do ex-líder do Barão Vermelho. No meio da última música, "Pro Dia Nascer Feliz", o som foi cortado.
O combinado era que Frejat finalizasse seu show até as 20h30. Segundo relatos de quem estava presente, foram menos de cinco minutos de atraso. O público tomou as dores do brasileiro e o aplaudiu com entusiasmo.

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