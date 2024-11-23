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Estreia como ator

'Um artista, para ser completo, tem que se aventurar', diz Belo

Após estrear como ator na terceira temporada de "Arcanjo Renegado" (Globoplay), Belo está entusiasmado com sua nova faceta artística
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 12:21

O cantor Belo fará show beneficente em prol das vítimas de Petrópolis
O cantor Belo faz sua estreia como ator Crédito: Reprodução/Instagram/@belo
Após estrear como ator na terceira temporada de "Arcanjo Renegado" (Globoplay), Belo está entusiasmado com sua nova faceta artística.
Na série, ele vive o policial Sílvio. Em 2024, ano em que completou 50 anos, o cantor fez também sua estreia no cinema em "Caindo na Real". Na comédia, ele interpreta o taxista Barão, par romântico de Evelyn Castro.
Em entrevista ao GShow, o sambista falou sobre sua experiência na atuação: "Eu quis viver tudo o que o personagem pediu. O diretor mandou, eu fiz".
"Acho que esse é o barato de viver algo novo: se entregar de corpo e alma. Sempre digo que a arte salva e é combustível para a vida. Um artista, para ser completo, tem que se aventurar e fazer um pouco de cada coisa", continuou o músico.
A empolgação de Belo é tanta que ele afirmou estar disponível para mais papéis nas telinhas - ou telonas. "Sou fascinado pela arte como um todo. Meu ofício e paixão desde sempre é a música, mas quando recebi o convite, me amarrei e agora peguei gosto. Aceito convite para as próximas novelas", falou o cantor, que lançou nesta sexta-feira (22) sua nova música "À Flor da Pele".

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