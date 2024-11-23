'Um artista, para ser completo, tem que se aventurar', diz Belo

O cantor Belo faz sua estreia como ator Crédito: Reprodução/Instagram/@belo

Após estrear como ator na terceira temporada de "Arcanjo Renegado" (Globoplay), Belo está entusiasmado com sua nova faceta artística.

Na série, ele vive o policial Sílvio. Em 2024, ano em que completou 50 anos, o cantor fez também sua estreia no cinema em "Caindo na Real". Na comédia, ele interpreta o taxista Barão, par romântico de Evelyn Castro.

Em entrevista ao GShow, o sambista falou sobre sua experiência na atuação: "Eu quis viver tudo o que o personagem pediu. O diretor mandou, eu fiz".

"Acho que esse é o barato de viver algo novo: se entregar de corpo e alma. Sempre digo que a arte salva e é combustível para a vida. Um artista, para ser completo, tem que se aventurar e fazer um pouco de cada coisa", continuou o músico.