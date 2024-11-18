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Viih Tube diz que sentiu 'muito medo' em UTI e reflete sobre parto: 'Precisava que fosse assim'

‘O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito!’, destacou youtuber, que deu à luz Ravi no último dia 11
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 09:00

Viih Tube e Eliezer recriam foto de primeira gravidez
Viih Tube e Eliezer recriam foto de primeira gravidez Crédito: Reprodução/@viihtube via Instagram
Viih Tube usou seu perfil no Instagram para compartilhar um relato sobre sua segunda experiência de maternidade. Na noite do domingo, 17, ela relembrou como foi o parto de Ravi, no dia 11, e as consequências que teve na saúde nos dias seguintes - ela foi internada na UTI de um hospital no dia 14 e recebeu alta somente no dia 16.
"O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito! Depois desse dia, vieram dias que eu não imaginava. Dias difíceis. Eu tive muito medo, ficava pensando na minha família em casa, querendo estar lá e hoje que estou aqui só sei agradecer, todos os dias!", refletiu a ex-BBB.
E continuou: "Me ensinou muito sobre gratidão! Eu só sei ser feliz, eu só sei agradecer! Obrigada, meu Deus, por cuidar da minha família! Eu acho que eu precisava que tudo fosse assim! Eu vi propósito!"

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