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Nasce Ravi, 2° filho de Viih Tube e Eliezer

Nascimento do segundo filho da influenciadora com o ex-BBB Eliezer aconteceu nesta segunda-feira (11)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 12:47

Nasce Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer
Nasce Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer Crédito: Reprodução Instagram @eliezer
A influenciadora Viih Tube deu à luz ao segundo filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. O casal já tem Lua, de um ano e sete meses.
Por meio das redes sociais, ela afirmou que Ravi nasceu às 19h49 de segunda-feira (11), pesando 3,7 quilos e 49 centímetros.
Os dois começaram a namorar em 2022 e começaram a namorar em agosto do mesmo ano. O bebê nasceu na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo.
A nova gestação foi divulgada durante o programa Mais Você, no final de abril. Segundo ela, ambos já tentavam engravidar desde novembro de 2023.
"Trouxe à vida os maiores amores da minha vida, Lua e Ravi. Obrigado, dr. Marcio", escreveu Eliezer em postagem de agradecimento ao médico.

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