Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Deborah Secco vai comandar reality de poliamor no Globoplay

Atriz comandará Terceira Metade', que já foi gravado, mas ainda não tem data de estreia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 10:42

Deborah Secco
Deborah Secco Crédito: Leco Viana/Thenews2/Folhapress
Deborah Secco, 42, vai comandar um programa dedicado a casais poliamorosos para o streaming do Globoplay.
SAIBA DETALHES DO PROGRAMA
Intitulado "Terceira Metade", a atração será em formato de reality e vai reunir quatro casais não monogâmicas em uma mesma casa. As informações são do jornal O Globo.
Casais vão procurar um terceiro membro para a relação virar um trisal. O reality convidou 12 pessoas adeptas do poliamor para flertar com os casais do programa. Cada casal poderá escolher uma terceira pessoa, homem ou mulher, e farão um teste os três juntos durante um período de tempo.
"Terceira Metade" é gravado na Bahia e em São Paulo. A primeira parte das filmagens no Nordeste já foi concluída e a segunda na capital paulista está em fase de gravação. A atração ainda não tem data de estreia definida.
Além do comando de Deborah Secco, o reality também terá a participação da psicanalista Regina Navarro Lins, ex-Amor & Sexo, na Globo.

Veja Também

Humorista Bruna Louise viraliza com vídeo de confusão em show em Vitória

5 livros antirracistas da Amazon que todo mundo deveria ler

Iza compartilha fotos dos primeiros dias de vida da filha Nala

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Globoplay Streaming Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados