5 livros antirracistas da Amazon que todo mundo deveria ler

Os livros O Avesso da Pele, Olhos D'Água e Um Defeito de Cor Crédito: Montagem HZ

1. Olhos D’Água (Conceição Evaristo)

Capa do livro Olhos D'agua, da Conceição Evaristo Crédito: Divulgação

Em Olhos d’água Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. Sem sentimentalismos, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção, seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres: Ana Davenga, a mendiga Duzu-Querença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaíta. Ou serão todas a mesma mulher, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Elas diferem em idade e em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na “frágil vara” que, lemos no conto “O Cooper de Cida”, é a “corda bamba do tempo”.

2. O Avesso da Pele

Livro O avesso da pele Crédito: Divulgação

Um romance sobre identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude, O avesso da pele é uma obra contundente no panorama da nova ficção literária brasileira. O livro foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria “Romance Literário”.

3. Pequeno Manual Antirracista (Djamila Ribeiro)

Livro Pequeno Manual Antirracista (Djamila Ribeiro) Crédito: Divulgação

Neste pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em onze capítulos curtos e contundentes, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas.

4. Na Minha Pele

Livro Na Minha Pele Crédito: Divulgação

Movido pelo desejo de viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e social seja vista como um valor positivo, e não uma ameaça, Lázaro Ramos divide com o leitor suas reflexões sobre temas como ações afirmativas, gênero, família, empoderamento, afetividade e discriminação.

5. Um Defeito de Cor

Livro Um Defeito De Cor (Ana Maria Gonçalves) Crédito: Divulgação