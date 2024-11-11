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Literatura

5 livros antirracistas da Amazon que todo mundo deveria ler

Confira a lista de livros que HZ preparou sobre consciência racial para você ler não apenas em novembro, mas no ano inteiro
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 11:28

5 livros antirracistas da Amazon que todo mundo deveria ler
Os livros O Avesso da Pele, Olhos D'Água e Um Defeito de Cor Crédito: Montagem HZ

1. Olhos D’Água (Conceição Evaristo)

Capa do livro Olhos D'agua, da Conceição Evaristo
Capa do livro Olhos D'agua, da Conceição Evaristo Crédito: Divulgação
Em Olhos d’água Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. Sem sentimentalismos, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção, seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres: Ana Davenga, a mendiga Duzu-Querença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaíta. Ou serão todas a mesma mulher, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Elas diferem em idade e em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na “frágil vara” que, lemos no conto “O Cooper de Cida”, é a “corda bamba do tempo”.

2. O Avesso da Pele

Livro O avesso da pele
Livro O avesso da pele Crédito: Divulgação
Um romance sobre identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude, O avesso da pele é uma obra contundente no panorama da nova ficção literária brasileira. O livro foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria “Romance Literário”.

3. Pequeno Manual Antirracista (Djamila Ribeiro)

Livro Pequeno Manual Antirracista (Djamila Ribeiro)
Livro Pequeno Manual Antirracista (Djamila Ribeiro) Crédito: Divulgação
Neste pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em onze capítulos curtos e contundentes, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas.

4. Na Minha Pele

Livro Na Minha Pele
Livro Na Minha Pele Crédito: Divulgação
Movido pelo desejo de viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e social seja vista como um valor positivo, e não uma ameaça, Lázaro Ramos divide com o leitor suas reflexões sobre temas como ações afirmativas, gênero, família, empoderamento, afetividade e discriminação.

5. Um Defeito de Cor

Livro Um Defeito De Cor (Ana Maria Gonçalves)
Livro Um Defeito De Cor (Ana Maria Gonçalves) Crédito: Divulgação
Livro que inspirou o samba enredo da Portela, no carnaval de 2024. A fascinante história de uma africana em busca do filho perdido que se tornou um clássico da literatura contemporânea. Um defeito de cor , de Ana Maria Gonçalves, é narrado de uma maneira original e pungente que prende a atenção da primeira à última página.

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