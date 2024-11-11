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Humorista Bruna Louise viraliza com vídeo de confusão em show em Vitória

No vídeo, a humorista compartilha sobre um “barraco” que aconteceu durante um stand-up que ela fez na capital capixaba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 17:16

Humorista Bruna Louise viraliza com vídeo de show que fez em Vitória
Humorista Bruna Louise esteve em Vitória Crédito: Reprodução Instagram @abrunalouise
Recentemente a humorista Bruna Louise, uma das pioneiras da comédia de stand-up no Brasil, arrancou gargalhadas do público presencialmente e também pelas redes sociais, ao compartilhar a história de uma das apresentações que fez em Vitória. Bruna tem mais de seis milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha trechos dos shows que faz, interagindo com a plateia.
"Na primeira sessão, infelizmente, teve uma moça oriunda do CAPS. E aí ela começou a gritar no meio do show", começa. Em seguida o vídeo relembra o momento. É possível ouvir uma mulher aos gritos na plateia, atrapalhando o stand-up. "Eu quero falar! Eu quero falar!".
Bruna brinca com a situação, mas a mulher continua a gritar e, então, Louise faz uma votação com a plateia, que decide pela retirada da mulher no show. Ao final, a humorista ainda compartilha que precisaram chamar a polícia para a moça, que estava muito exaltada.
A mulher chegou a dizer que o problema era com a própria Bruna, mas sem dar detalhes.

Confira o vídeo:

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