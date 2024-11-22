Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Viih Tube revela o que aconteceu durante trabalho de parto de Ravi que a fez optar pela cesárea
Famosos

Viih Tube revela o que aconteceu durante trabalho de parto de Ravi que a fez optar pela cesárea

Influenciadora digital se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (20)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 12:54

Viih Tube ao lado de seu filho recém-nascido, Ravi.
Viih Tube ao lado de seu filho recém-nascido, Ravi. Crédito: Reprodução Instagram @viihtube
Viih Tube usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para esclarecer dúvidas sobre o parto de seu segundo filho, Ravi, que nasceu no último dia 11. Assim como Lua, de um ano, o pequeno é fruto da relação da influenciadora digital com Eliezer.
Ela tentou ter um parto normal por 19 horas, mas acabou optando pela cesárea. A influenciadora explicou que teve uma desproporção em relação a cabeça do bebê e sua pelve, além do coração do pequeno ter sofrido uma compressão.
Viih Tube revelou que antes do parto havia estabelecido, com seus médicos, tópicos que a fariam ir para a cesárea. "Se o coraçãozinho dele desacelerasse, eu não ia ficar pagando para ver. Não desacelerou, mas deu uma comprimida. Se eu perdesse muito sangue durante o parto normal, eu fiquei com medo de ser uma ruptura uterina [...] Aconteceram as duas coisas [...] Então, eu quis ir para a cesárea."
A influenciadora contou que a desproporção só foi descoberta na cesárea. "Quando abriram meu útero, entenderam o porquê ele não estava nascendo, porque não estava descendo. Eu tive uma desproporção céfalo-pélvica, que é quando a cabeça do bebê não é proporcional com a pelve", continuou.
Ela finalizou dizendo que não se arrepende da decisão e que acredita que agiu certo. A influenciadora digital passou por algumas complicações após o nascimento de Ravi e foi internada na UTI no dia 14. Ela recebeu alta hospitalar no dia 16.

Veja Também

Com roteiro previsível, "A Substância" não é tudo isso que está sendo dito por aí

Viih Tube diz que sentiu 'muito medo' em UTI e reflete sobre parto: 'Precisava que fosse assim'

Nasce Ravi, 2º filho de Viih Tube e Eliezer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Família Famosos gravidez Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados