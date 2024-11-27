Ana Paula Minerato reconhece falas racistas contra Ananda

A modelo Ana Paula Minerato, 33, surgiu aos prantos em um vídeo publicado no Instagram na tarde desta terça-feira (26). A ex-panicat e ex-participante de duas edições de A Fazenda, da Record, reconheceu que cometeu racismo contra a cantora Ananda, da banda Melanina Carioca, em um áudio vazado de uma conversa por telefone com o ex-namorado, o rapper Kt Gomez.
Minerato disse estar abalada com a repercussão do episódio: "Estou muito mal, gente. Muito mal, muito mal. Sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpas para todo mundo que se sentiu atingido e ofendido, porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço", começou.
Ela, que foi demitida pela Band por causa das ofensas racistas, também pediu desculpas para Ananda. "Então, quero pedir desculpas para todo mundo: para a Ananda, de verdade. Está aqui registrado meu pedido de perdão", afirmou Ana Paula Minerato, chorando muito. "Foi um erro. Mais uma vez, reitero o meu pedido de perdão", complementou a modelo.