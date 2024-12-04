Ivete Sangalo esquece de citar nome de Ludmilla em agradecimento e se desculpa

Ivete Sangalo comemorou o prêmio nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@ivetesangalo

O clima não ficou tenso entre Ivete Sangalo e Ludmilla após a cantora baiana se esquecer de citar a funkeira no discurso de agradecimento do Prêmio Multishow.

A dupla venceu na categoria axé/pagode do ano por "Macetando". Ludmilla não compareceu ao evento, então quem subiu ao palco para receber o troféu foi Ivete, que diz ter se esquecido de mencionar a cantora.

"Amores, eu não agradeci Ludmilla. Eu te amo, Lud. Meu deus, fiquei nervosa e não agradeci. Obrigada pela parceria linda, pelo nosso prêmio. Estou passada, fiquei nervosa", falou Ivete depois da premiação no Instagram.

Já em casa, a artista disse que fez uma chamada de vídeo com Ludmilla para se desculpar.