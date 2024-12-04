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Prêmio Multishow

Ivete Sangalo esquece de citar nome de Ludmilla em agradecimento e se desculpa

A dupla venceu na categoria axé/pagode do ano por "Macetando", mas Ludmilla não compareceu ao evento do Prêmio Multishow
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 11:00

Ivete Sangalo esquece de citar nome de Ludmilla em agradecimento do Prêmio Multishow e se desculpa
Ivete Sangalo comemorou o prêmio nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@ivetesangalo
O clima não ficou tenso entre Ivete Sangalo e Ludmilla após a cantora baiana se esquecer de citar a funkeira no discurso de agradecimento do Prêmio Multishow.
A dupla venceu na categoria axé/pagode do ano por "Macetando". Ludmilla não compareceu ao evento, então quem subiu ao palco para receber o troféu foi Ivete, que diz ter se esquecido de mencionar a cantora.
"Amores, eu não agradeci Ludmilla. Eu te amo, Lud. Meu deus, fiquei nervosa e não agradeci. Obrigada pela parceria linda, pelo nosso prêmio. Estou passada, fiquei nervosa", falou Ivete depois da premiação no Instagram.
Já em casa, a artista disse que fez uma chamada de vídeo com Ludmilla para se desculpar.
"Não vou mentir, fiquei muito arrasada que na loucura não falei o nome de Lud, isso está me deixando louca. Estou mais tranquila que falei com ela."

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