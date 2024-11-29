Guarapari: veja a estrutura do beach club que terá shows de Anitta e Ludmilla

Brava Beach Club Guarapari Crédito: Divulgação Brava Beach Club

Tem alguém ansioso para o verão 2025? Para acalmar os corações, HZ foi atrás de algumas novidades que prometem bombar no nosso litoral. Entre elas, o Brava Beach Club, que promete transformar a próxima temporada de shows no ES. Localizado na Enseada Azul, o novo espaço será inaugurado no dia 27 de dezembro e terá capacidade para até 10 mil pessoas.

Na reta final das obras, o local contará com uma das maiores programações da estação mais quente do ano, com nomes como Anitta, Ludmilla, Dubdogz e Matheus & Kauan. Segundo Felipe Fioroti, um dos sócios do espaço, a ideia do novo beach club é unir a badalação dos shows com o visual do mar de Guarapari.

"A nossa proposta é de integrar novamente shows à natureza, tanto que a gente procurou um espaço com vista para o mar e que não incomodasse a população. É um espaço com muito respeito às pessoas. Vamos buscar diversidade e acessibilidade para ser uma casa do bem, de verdade, e que possamos alavancar o turismo de Guarapari", destaca Felipe.

Obras do Brava Beach Club, em Guarapari Crédito: Brava Beach Club Divulgação

Obras da Brava Beach Club Guarapari Crédito: Divulgação Brava Beach Club

Inovação e sustentabilidade

O Brava Beach Club foi cuidadosamente planejado para proporcionar conforto e experiências inesquecíveis, com uma arquitetura que valoriza a sustentabilidade. O uso de materiais ecológicos, como madeira reflorestada, e a adoção de práticas sustentáveis, como a gestão de resíduos e a energia solar, garantem que o espaço seja não apenas uma opção de entretenimento, mas também um modelo de responsabilidade ambiental.

Outro diferencial é o design do local, que foi projetado para aproveitar ao máximo a vista espetacular para o mar. Além disso, a casa oferece diversas ativações instagramáveis, permitindo que os visitantes compartilhem seus momentos de diversão em um cenário deslumbrante.

Obras do Brava Beach Club, em Guarapari Crédito: Brava Beach Club/Divulgação

Acessibilidade e conforto

O acesso fácil e a preocupação com a mobilidade estão garantidos, com entradas distintas para pedestres, vans e carros, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Para evitar transtornos no tráfego, o clube conta com um estacionamento para 850 veículos e um sistema de transporte interno, com vans que levam os visitantes ao local em apenas três minutos.

Brava Beach Club em Guarapari Crédito: Divulgação Brava Beach Club

"A área da entrada principal, que será para o acesso dos pedestres, vans e uber, também será para o estacionamento de veículos de pessoas com deficiência. Tudo para facilitar o acesso e promover a inclusão", destaca Eduardo Pagani, um dos sócios do Brava, afirmando que as ações são para impactar o mínimo possível a movimentação da cidade.

Os visitantes também poderão desfrutar de lounges privados, espaços gourmet, bares com drinques autorais e refrescantes, além de banheiros climatizados. Para aqueles que buscam uma experiência ainda mais exclusiva, o lounge premium oferece open bar e uma experiência única para até 300 pessoas.

Programação de inauguração

A programação de inauguração do Brava Beach Club promete ser de tirar o fôlego. Desde a festa de abertura com Victor Lou e Jord, até grandes apresentações como o Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers. E essa é apenas a primeira parte da temporada, com atrações para todos os gostos e estilos, do eletrônico ao pagode. Confira:

