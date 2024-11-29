Guarapari: veja a estrutura do beach club que terá shows de Anitta e Ludmilla

Tem alguém ansioso para o verão 2025? Para acalmar os corações, HZ foi atrás de algumas novidades que prometem bombar no nosso litoral. Entre elas, o Brava Beach Club, que promete transformar a próxima temporada de shows no ES. Localizado na Enseada Azul, o novo espaço será inaugurado no dia 27 de dezembro e terá capacidade para até 10 mil pessoas.
Na reta final das obras, o local contará com uma das maiores programações da estação mais quente do ano, com nomes como Anitta, Ludmilla, Dubdogz e Matheus & Kauan. Segundo Felipe Fioroti, um dos sócios do espaço, a ideia do novo beach club é unir a badalação dos shows com o visual do mar de Guarapari.
"A nossa proposta é de integrar novamente shows à natureza, tanto que a gente procurou um espaço com vista para o mar e que não incomodasse a população. É um espaço com muito respeito às pessoas. Vamos buscar diversidade e acessibilidade para ser uma casa do bem, de verdade, e que possamos alavancar o turismo de Guarapari", destaca Felipe.
Inovação e sustentabilidade
O Brava Beach Club foi cuidadosamente planejado para proporcionar conforto e experiências inesquecíveis, com uma arquitetura que valoriza a sustentabilidade. O uso de materiais ecológicos, como madeira reflorestada, e a adoção de práticas sustentáveis, como a gestão de resíduos e a energia solar, garantem que o espaço seja não apenas uma opção de entretenimento, mas também um modelo de responsabilidade ambiental.
Outro diferencial é o design do local, que foi projetado para aproveitar ao máximo a vista espetacular para o mar. Além disso, a casa oferece diversas ativações instagramáveis, permitindo que os visitantes compartilhem seus momentos de diversão em um cenário deslumbrante.
Acessibilidade e conforto
O acesso fácil e a preocupação com a mobilidade estão garantidos, com entradas distintas para pedestres, vans e carros, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Para evitar transtornos no tráfego, o clube conta com um estacionamento para 850 veículos e um sistema de transporte interno, com vans que levam os visitantes ao local em apenas três minutos.
"A área da entrada principal, que será para o acesso dos pedestres, vans e uber, também será para o estacionamento de veículos de pessoas com deficiência. Tudo para facilitar o acesso e promover a inclusão", destaca Eduardo Pagani, um dos sócios do Brava, afirmando que as ações são para impactar o mínimo possível a movimentação da cidade.
Os visitantes também poderão desfrutar de lounges privados, espaços gourmet, bares com drinques autorais e refrescantes, além de banheiros climatizados. Para aqueles que buscam uma experiência ainda mais exclusiva, o lounge premium oferece open bar e uma experiência única para até 300 pessoas.
Programação de inauguração
A programação de inauguração do Brava Beach Club promete ser de tirar o fôlego. Desde a festa de abertura com Victor Lou e Jord, até grandes apresentações como o Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers. E essa é apenas a primeira parte da temporada, com atrações para todos os gostos e estilos, do eletrônico ao pagode. Confira:
- 27/12 - Openning Summer com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz
- Horário: a partir das 23h
- Ingressos (3º lote): R$ 160 (inteira); R$ 80 (meia) e R$ 90 (solidário), à venda na Zig.Tickets
- 28/12 – Fica Comigo + DJ Zullu (pagode retrô)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets
- 29/12 – Bhaskar, Clasmmatic, Fancy Inc e Viot (eletrônico)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets
- 30/12 – Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 500 (Camarote Brava - Open Bar/2º lote); R$ 600 (Frontstage/inteira/1º lote); R$ 300 (Frontstage/meia/1º lote) e R$ 310 (Frontstage/solidário/1º lote), R$ 260 (Geral/inteira/2º lote); R$ 130 (Geral/meia/2º lote); R$ 140 (Geral/solidário/2º lote), à venda na Zig.Tickets
- 31/12 – Réveillon com Dubdogz e Jeito Moleque
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos: R$ 540 (feminino/all inclusive/2º lote); R$ 590 (masculino/all inclusive/2º lote); R$ 1,2 mil (Camarote Brava/all inclusive/1º lote); R$ 15 mil (lounge para 15 pessoas), à venda na Zig.Tickets
- 02/01 - Banda +5521 e Ariel B
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets
- 03/01 – Liu, Bruno Be, Giu e Tato
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets
- 04/01 – Festival Trapland com Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 400 (Camarote Brava/inteira/1º lote); R$ 200 (Camarote Brava/meia/1º lote); R$ 210 (Camarote Brava/solidário/1º lote); R$ R$ 220 (Geral/inteira/3º lote); R$ 110 (Geral/meia/3º lote) e R$ 120 (Geral/solidário/3º lote), à venda na Zig.Tickets
- 05/01 - Mumuzinho, LeqSamba e DJ Leandro Netto
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 60 (meia/1º lote); R$ 70 (solidária/1º lote) e R$ 120 (inteira/1º lote), à venda na Zig.Tickets
- 11/01 – Numanice (pagode com Ludmilla)
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 560 (Open Bar/4º lote); R$ 380 (Front Stage/inteira/6º lote) e R$ 190 (Front Stage/meia/6º lote), à venda no site Sympla
- 17/01 – Illusionize, Fatsync e Beltran (eletrônico)
- Horário: a partir das 22h
- Ingressos (1º lote): R$ 120 (inteira); R$ 60 (meia) e R$ 70 (solidário), à venda na Zig.Tickets
- 18/01 - Baile do Dennis, festa com Dennis DJ e convidados exclusivos
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos: R$ 110 (meia/4º lote), R$ 120 (solidário/4º lote); R$ 220 (inteira/4º lote), R$ 400 (camarote open bar/3º lote), à venda no Zig.Tickets
- 19/01 – Noite Sertaneja com Matheus e Kauan e Glauco
- Horário: a partir das 15h
- Ingressos (1º lote): R$ 350 (Camarote Brava - Open Bar); R$ 180 (Geral/inteira); R$ 90 (Geral/meia) e R$ 100 (Geral/solidário), à venda na Zig.Tickets