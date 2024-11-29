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Guarapari: veja a estrutura do beach club que terá shows de Anitta e Ludmilla

Na reta final das obras, o Brava Beach Club terá capacidade para 10 mil pessoas. Descubra tudo sobre a inauguração e atrações confirmadas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 15:15

Brava Beach Club Guarapari
Brava Beach Club Guarapari Crédito: Divulgação Brava Beach Club
Tem alguém ansioso para o verão 2025? Para acalmar os corações, HZ foi atrás de algumas novidades que prometem bombar no nosso litoral. Entre elas, o Brava Beach Club, que promete transformar a próxima temporada de shows no ES. Localizado na Enseada Azul, o novo espaço será inaugurado no dia  27 de dezembro e terá capacidade para até 10 mil pessoas.
Na reta final das obras, o local contará com uma das maiores programações da estação mais quente do ano, com nomes como Anitta, Ludmilla, Dubdogz e Matheus & Kauan. Segundo Felipe Fioroti, um dos sócios do espaço, a ideia do novo beach club é unir a badalação dos shows com o visual do mar de Guarapari.
"A nossa proposta é de integrar novamente shows à natureza, tanto que a gente procurou um espaço com vista para o mar e que não incomodasse a população. É um espaço com muito respeito às pessoas. Vamos buscar diversidade e acessibilidade para ser uma casa do bem, de verdade, e que possamos alavancar o turismo de Guarapari", destaca Felipe.
Obras do Brava Beach Club, em Guarapari
Obras do Brava Beach Club, em Guarapari Crédito: Brava Beach Club Divulgação
Obras da Brava Beach Club Guarapari
Obras da Brava Beach Club Guarapari Crédito: Divulgação Brava Beach Club

Inovação e sustentabilidade

O Brava Beach Club foi cuidadosamente planejado para proporcionar conforto e experiências inesquecíveis, com uma arquitetura que valoriza a sustentabilidade. O uso de materiais ecológicos, como madeira reflorestada, e a adoção de práticas sustentáveis, como a gestão de resíduos e a energia solar, garantem que o espaço seja não apenas uma opção de entretenimento, mas também um modelo de responsabilidade ambiental.
Outro diferencial é o design do local, que foi projetado para aproveitar ao máximo a vista espetacular para o mar. Além disso, a casa oferece diversas ativações instagramáveis, permitindo que os visitantes compartilhem seus momentos de diversão em um cenário deslumbrante.
Obras do Brava Beach Club, em Guarapari
Obras do Brava Beach Club, em Guarapari Crédito: Brava Beach Club/Divulgação

Acessibilidade e conforto

O acesso fácil e a preocupação com a mobilidade estão garantidos, com entradas distintas para pedestres, vans e carros, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Para evitar transtornos no tráfego, o clube conta com um estacionamento para 850 veículos e um sistema de transporte interno, com vans que levam os visitantes ao local em apenas três minutos.
Brava Beach Club Guarapari
Brava Beach Club em Guarapari Crédito: Divulgação Brava Beach Club
"A área da entrada principal, que será para o acesso dos pedestres, vans e uber, também será para o estacionamento de veículos de pessoas com deficiência. Tudo para facilitar o acesso e promover a inclusão", destaca Eduardo Pagani, um dos sócios do Brava, afirmando que as ações são para impactar o mínimo possível a movimentação da cidade.
Os visitantes também poderão desfrutar de lounges privados, espaços gourmet, bares com drinques autorais e refrescantes, além de banheiros climatizados. Para aqueles que buscam uma experiência ainda mais exclusiva, o lounge premium oferece open bar e uma experiência única para até 300 pessoas.

Programação de inauguração

A programação de inauguração do Brava Beach Club promete ser de tirar o fôlego. Desde a festa de abertura com Victor Lou e Jord, até grandes apresentações como o Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers. E essa é apenas a primeira parte da temporada, com atrações para todos os gostos e estilos, do eletrônico ao pagode. Confira:
  • 27/12 - Openning Summer com Victor Lou, Jord, Beltram e Breaking Beattz
  • Horário: a partir das 23h
  • Ingressos (3º lote): R$ 160 (inteira); R$ 80 (meia) e R$ 90 (solidário), à venda na Zig.Tickets 

  • 28/12 – Fica Comigo + DJ Zullu (pagode retrô)
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets

  • 29/12 – Bhaskar, Clasmmatic, Fancy Inc e Viot (eletrônico)
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets 

  • 30/12 – Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers
  • Horário: a partir das 22h
  • Ingressos: R$ 500 (Camarote Brava - Open Bar/2º lote); R$ 600 (Frontstage/inteira/1º lote); R$ 300 (Frontstage/meia/1º lote) e R$ 310 (Frontstage/solidário/1º lote), R$ 260 (Geral/inteira/2º lote); R$ 130 (Geral/meia/2º lote); R$ 140 (Geral/solidário/2º lote), à venda na Zig.Tickets 

  • 31/12 – Réveillon com Dubdogz e Jeito Moleque
  • Horário: a partir das 22h
  • Ingressos: R$ 540 (feminino/all inclusive/2º lote); R$ 590 (masculino/all inclusive/2º lote); R$ 1,2 mil (Camarote Brava/all inclusive/1º lote); R$ 15 mil (lounge para 15 pessoas), à venda na Zig.Tickets 

  • 02/01 - Banda +5521 e Ariel B
  • Horário: a partir das 22h
  • Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets 

  • 03/01 – Liu, Bruno Be, Giu e Tato
  • Horário: a partir das 22h
  • Ingressos (2º lote): R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia) e R$ 80 (solidário), à venda na Zig.Tickets

  • 04/01 – Festival Trapland com Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos: R$ 400 (Camarote Brava/inteira/1º lote); R$ 200 (Camarote Brava/meia/1º lote); R$ 210 (Camarote Brava/solidário/1º lote); R$ R$ 220 (Geral/inteira/3º lote); R$ 110 (Geral/meia/3º lote) e R$ 120 (Geral/solidário/3º lote), à venda na Zig.Tickets

  • 05/01 - Mumuzinho, LeqSamba e DJ Leandro Netto
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos: R$ 60 (meia/1º lote); R$ 70 (solidária/1º lote) e R$ 120 (inteira/1º lote), à venda na Zig.Tickets

  • 11/01 – Numanice (pagode com Ludmilla)
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos: R$ 560 (Open Bar/4º lote); R$ 380 (Front Stage/inteira/6º lote) e R$ 190 (Front Stage/meia/6º lote), à venda no site Sympla

  • 17/01 – Illusionize, Fatsync e Beltran (eletrônico)
  • Horário: a partir das 22h
  • Ingressos (1º lote): R$ 120 (inteira); R$ 60 (meia) e R$ 70 (solidário), à venda na Zig.Tickets

  • 18/01 - Baile do Dennis, festa com Dennis DJ e convidados exclusivos
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos: R$ 110 (meia/4º lote), R$ 120 (solidário/4º lote); R$ 220 (inteira/4º lote), R$ 400 (camarote open bar/3º lote), à venda no Zig.Tickets

  • 19/01 – Noite Sertaneja com Matheus e Kauan e Glauco
  • Horário: a partir das 15h
  • Ingressos (1º lote): R$ 350 (Camarote Brava - Open Bar); R$ 180 (Geral/inteira); R$ 90 (Geral/meia) e R$ 100 (Geral/solidário), à venda na Zig.Tickets

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