Para refrescar

5 receitas práticas de sorvete para os últimos dias de verão

Doce de leite, abacaxi com hortelã e amendoim estão entre as sugestões para se despedir da temporada mais quente do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Março de 2024 às 16:06

Imagem Edicase Brasil
Sorvete de amendoim  Crédito: Rimma Bondarenko | Shutterstock
Estamos nos aproximando do final do verão, e não há nada como desfrutar de um sorvete delicioso para dar adeus à estação mais quente do ano. Além de saborosos, eles podem ser preparados em casa de maneira fácil e com ingredientes simples. Assim, você ameniza o calor sem perder tanto tempo na cozinha.
Por isso, a seguir, confira cinco receitas práticas de sorvete para curtir os últimos dias de verão!

SORVETE DE AMENDOIM

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de pasta de amendoim
  • 300 g de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o leite condensado com a pasta de amendoim até ficar homogêneo. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de amendoim e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida. 
Dica: sirva o sorvete de amendoim com calda de caramelo.

SORVETE DE FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes:

  • 150 g de morango picado
  • 150 g de framboesa picada
  • 395 g de leite condensado
  • 300 g creme de leite fresco

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque as frutas e bata até obter um creme. Adicione o leite condensado e bata novamente até ficar homogêneo. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de frutas e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida. 

SORVETE DE CAFÉ

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de café expresso
  • 300 g de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o leite condensado com o café até ficar homogêneo e reserve. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de café e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Sorvete de abacate Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

SORVETE DE ABACATE

Ingredientes:

  • 2 abacates descascados e picados
  • 395 g de leite condensado
  • 150 g de creme de leite fresco
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o abacate, o leite condensado, o suco de limão e o creme de leite. Bata até ficar homogêneo. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida. 

SORVETE DE ABACAXI COM HORTELÃ

Ingredientes:

  • 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços
  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de folhas de hortelã
  • 300 g de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata os pedaços de abacaxi até ficar homogêneo. Adicione as folhas de hortelã e bata novamente até incorporar. Despeje em uma tigela e misture com o leite condensado. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente o creme de abacaxi e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida. 
Veja Também

De panqueca a smoothie: 5 receitas práticas para o café da manhã

Sorvete caseiro de cheesecake: aprenda receita fácil e deliciosa

Aprenda a fazer três drinques clássicos com espumante

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

