5 receitas práticas de sorvete para os últimos dias de verão

Estamos nos aproximando do final do verão, e não há nada como desfrutar de um sorvete delicioso para dar adeus à estação mais quente do ano. Além de saborosos, eles podem ser preparados em casa de maneira fácil e com ingredientes simples. Assim, você ameniza o calor sem perder tanto tempo na cozinha.
Por isso, a seguir, confira cinco receitas práticas de sorvete para curtir os últimos dias de verão!
SORVETE DE AMENDOIM
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 200 g de pasta de amendoim
- 300 g de creme de leite fresco
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o leite condensado com a pasta de amendoim até ficar homogêneo. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de amendoim e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Dica: sirva o sorvete de amendoim com calda de caramelo.
SORVETE DE FRUTAS VERMELHAS
Ingredientes:
- 150 g de morango picado
- 150 g de framboesa picada
- 395 g de leite condensado
- 300 g creme de leite fresco
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque as frutas e bata até obter um creme. Adicione o leite condensado e bata novamente até ficar homogêneo. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de frutas e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.
SORVETE DE CAFÉ
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de café expresso
- 300 g de creme de leite fresco
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o leite condensado com o café até ficar homogêneo e reserve. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente a mistura de café e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.
SORVETE DE ABACATE
Ingredientes:
- 2 abacates descascados e picados
- 395 g de leite condensado
- 150 g de creme de leite fresco
- Suco de 1 limão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o abacate, o leite condensado, o suco de limão e o creme de leite. Bata até ficar homogêneo. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.
SORVETE DE ABACAXI COM HORTELÃ
Ingredientes:
- 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços
- 395 g de leite condensado
- 100 g de folhas de hortelã
- 300 g de creme de leite fresco
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata os pedaços de abacaxi até ficar homogêneo. Adicione as folhas de hortelã e bata novamente até incorporar. Despeje em uma tigela e misture com o leite condensado. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter ponto de chantili. Acrescente o creme de abacaxi e misture delicadamente. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas. Retire do congelador, coloque na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador novamente por mais 2 horas. Sirva em seguida.
