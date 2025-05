Vai deixar saudades

Natiruts se despede do público capixaba com show na Praça do Papa neste sábado (10)

Banda Alma Djem abre a programação e convida os capixabas do Macucos para participação especial no evento que promete reunir mais de 20 mil pessoas

Publicado em 7 de maio de 2025 às 13:30

Natiruts se despede do público capixaba com show na Praça do Papa neste sábado Crédito: Alexandre Woloch

Neste sábado (10), a banda Natiruts sobe ao palco da Praça do Papa, na capital capixaba, para uma das últimas apresentações da turnê de despedida “Leve com Você”, que marca a despedida do grupo dos palcos após quase 30 anos de carreira. O evento deve reunir cerca de 20 mil pessoas e será uma verdadeira celebração da história do reggae nacional. >

O grupo, formado em 1996 em Brasília, construiu uma trajetória sólida e internacionalmente reconhecida, com canções que marcaram gerações e atravessaram fronteiras. O show em Vitória será o segundo desta fase final da turnê, que teve início em 2024 e ganhou uma extensão em 2025 para contemplar mais cidades brasileiras.>

Segundo o vocalista Alexandre Carlo, a proposta da turnê é deixar uma mensagem positiva: “A gente quer que o público leve com ele não só as músicas, mas o sentimento que sempre guiou a banda: paz, amor, respeito e espiritualidade. A música continua, mesmo que a rotina de turnês fique para trás.”>

Uma noite com DNA capixaba

Marcelo Mira, do Alma Djem e Fred Nery, do Macucos Crédito: Divulgação / @marcoshermes

O evento ganha contornos ainda mais especiais com a abertura da banda Alma Djem, nome de peso no reggae nacional, e a participação especial dos capixabas do Macucos. O encontro no palco marca a estreia ao vivo da canção “Flor e Tangerina”, gravada em parceria entre os dois grupos e parte do projeto “Acústico em São Paulo”, que será lançado nas plataformas digitais no próximo dia 16 de maio. >

O vocalista do Alma Djem, Marcelo Mira, que tem uma forte ligação pessoal com o Espírito Santo, reforça a importância da data:>

“É uma honra estar nesse momento tão simbólico, e ainda num lugar que tem tanto significado pra mim. Passei boa parte da juventude vindo a Vila Velha, e hoje temos um público muito fiel no Estado.”>

A conexão com o público capixaba também é destacada por Fred Nery, vocalista do Macucos: “Temos uma parceria de muitos anos com o Marcelo. Já fizemos turnês, gravações e agora esse show. Vai ser emocionante poder dividir o palco em um evento tão importante para o reggae brasileiro.”>

Legado e sucessos

Natiruts fará show de despedida em Vitória Crédito: Instagram/@natirutsoficial/@linkprodutora

Com quase três décadas de carreira, o Natiruts construiu um repertório que se tornou trilha sonora de diferentes fases da vida de seus fãs. Canções como “Quero Ser Feliz Também”, “Sorri, Sou Rei”, “Andei Só”, “Natiruts Reggae Power”, “Presente de um Beija-Flor” e “Me Namora” estarão no setlist da noite, em um show pensado para revisitar toda a história da banda. >

Além do carisma de Alexandre Carlo no vocal, a formação atual da banda conta com instrumentistas consagrados, e a produção visual do espetáculo tem recebido elogios por onde passa, com cenários que reforçam a estética solar e leve do grupo.>

Produção e estrutura

A produção do evento está investindo em uma estrutura de grande porte, com palco de dimensões amplas, sistema de som de alta definição, iluminação cênica, área de alimentação e banheiros químicos. A classificação é 18 anos, e os portões serão abertos a partir das 15h. >

A segurança será reforçada e haverá postos de atendimento de emergência no local. A expectativa é de público recorde para um evento de reggae no Espírito Santo — um reflexo da força do gênero musical no Estado e da história de amor entre os capixabas e o Natiruts.>

Os ingressos seguem à venda no site Zig.Tickets, com valores a partir de R$ 170. Os últimos lotes devem se esgotar rapidamente, devido à alta procura.>

Serviço

Despedida do Natiruts – Turnê “Leve com Você”

Local: Praça do Papa, Vitória – ES

Praça do Papa, Vitória – ES Data: sábado, 10 de maio

sábado, 10 de maio Horário: Abertura dos portões às 15h

Abertura dos portões às 15h Atrações: Natiruts (atração principal), Alma Djem (show de abertura) e participação especial do Macucos

Natiruts (atração principal), Alma Djem (show de abertura) e participação especial do Macucos Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: A partir de R$ 170 (meia entrada, pista – 7º lote), pelo site Zig.Tickets >

