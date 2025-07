Receitas ao vivo

Kátia Barbosa dará aula gratuita em evento gastronômico do ES

Considerada pelo Guia Michelin a rainha da cozinha popular brasileira, chef carioca criou o bolinho de feijoada

Publicado em 25 de julho de 2025 às 14:49

Kátia Barbosa estará em Vila Velha no final de agosto Crédito: Lucas Seixas

Cozinheira autodidata, expert em comida brasileira e criadora de um dos ícones culinários nacionais, o bolinho de feijoada, Kátia Barbosa retorna ao Espírito Santo como atração do evento Encontro das Chefs, que acontece entre 26 e 30 de agosto, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Em 2023, Kátia participou do Fest Gastronomia, em Vitória. >

A chef, que foi jurada do programa “Mestre do Sabor”, da TV Globo, e foi considerada pelo Guia Michelin a Rainha da Comida Popular Brasileira, vai comandar uma aula-show gratuita no dia 27/08. Quem quiser participar terá que retirar o ingresso com antecedência - os detalhes serão informados em breve pela produção do evento.>

Atualmente, Kátia Barbosa comanda três empreendimentos gastronômicos, todos no Rio de Janeiro: Aconchego Carioca, Kalango e o Sofia - e dá conta de uma agenda que inclui participação em programas de TV, séries e comerciais. Além do "Mestre do Sabor", a chef estrelou a websérie "Receitas da Floresta". >

O Encontro das Chefs é inteiramente dedicado à gastronomia feita por mulheres, e em sua quarta edição traz o tema “Diversidade como mãe da gastronomia brasileira”. Liderada por nomes femininos relevantes na cozinha nacional e local, a programação vai celebrar as múltiplas influências culturais que formam a identidade culinária do nosso país. >

Durante os quatro dias do evento, o público poderá assistir a aulas com receitas preparadas ao vivo, explorar diferentes técnicas culinárias e aproveitar uma agenda recheada de atrações culturais e musicais. Oficinas de culinária infantil também farão parte do line-up, assim como uma área de alimentação com cardápio diversificado. As atrações e os horários serão divulgados nas próximas semanas. >

