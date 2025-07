Pitadas

Pão de alho e torta de morango fazem sucesso em nova cafeteria de Vitória; conheça

Jãocofi foi aberta há poucos meses em Jardim Camburi. Veja também: novo café da Cheirin Bão e festival de caldos da Brownie na Estrada

Publicado em 24 de julho de 2025 às 18:49

Cookie, danish, pão de alho, croque monsieur e torta de morango estão no menu Crédito: Carlos Alberto Silva

Os cafés especiais capixabas acabam de ganhar mais um point na capital, Vitória, com ambiente moderninho e vitrine recheada de doces tentadores e pães artesanais de longa fermentação. É a cafeteria Jãocofi, localizada em Jardim Camburi, ao lado do shopping Norte Sul.>

A casa pertence aos sócios Ruan Guasti e Rebeca Targueta, que também comandam no bairro a hamburgueria Ruan y Ramirez. O nome é uma referência ao filho do casal, o pequeno João, de oito meses. >

Cafeteria fica ao lado do Shopping Norte Sul Crédito: Carlos Alberto Silva

No cardápio, as opções doces são produzidas por Rebeca, que homenageia sua cidade natal, Domingos Martins, com a torta Bombom de Morango, campeã de vendas feita de biscoito amanteigado, brigadeiro branco cremoso, ganache de chocolate e morangos inteiros (R$ 29 a fatia). >

Outra especialidade é o cookie, nas versões Tradicional, Red Velvet; Cacau, Oreo e Nutella e Chocolate Branco com Macadâmia e Flor de sal (R$ a partir de R$ 16 a unidade). Tortas sazonais, como a cheesecake de Reese's (que leva doce de leite, ganache de chocolate capixaba e praliné de castanhas) também são elogiadas. >

>

Destaques do cardápio 1 de 4

Na parte salgada, o destaque fica com os pães e folhados fornecidos pela Medeiros, de Vila Velha, que servem de base para preparações como danish de pepperoni com cream cheese, molho de alho e queijo do Serro maturado (R$ 27), croque monsieur (R$ 36) e sanduíche de focaccia com presunto de Parma e queijos muçarela e gorgonzola (R$ 29). >

Um dos mais requisitados para acompanhar cafés é o pão de alho ao estilo asiático, feito com brioche redondo cortado em cruz e recheio cremoso levemente adocicado (R$ 23). >

Novo point tem salão climatizado e mesas na calçada Crédito: Carlos Alberto Silva

No salão principal, climatizado, um balcão fica disponível para quem deseja trabalhar com notebooks enquanto consome no local, que funciona às segundas, quartas, quintas e sextas das 10h às 18h30, e aos sábados e domingos das 13h às 18h30. Rua Theófilo Costa, 155, Loja 13. Mais informações: @jaocofi. >

Café mineiro com notas de pamonha

Com notas de frutas amarelas, rapadura e um sabor sutil que remete a pamonha, o último microlote da série de cafés especiais "Cidades Mineiras", da franquia Cheirin Bão, acaba de chegar aos empórios da rede de cafeterias, que está em seis endereços no Espírito Santo.>

O novo café leva o nome de Belo Horizonte, é 100% arábica e vem em uma embalagem especial ilustrada com pontos turísticos da cidade. O produto custa em média R$ 78,90 (250g) nas lojas da marca. >

O café Belo Horizonte é o último da série Cidades Mineiras Crédito: Marca Cheirin Bão

A coleção, lançada em setembro de 2024, trouxe em cada microlote uma leitura sensorial da cultura de Minas Gerais, começando por Mariana, passando por Tiradentes e encerrando agora com a capital. Mais informações: @cheirinbao. >

Festival de caldos para o inverno A doceria e café Brownie na Estrada realiza até sexta-feira (25) seu primeiro festival de caldos, com quatro receitas bem quentinhas preparadas pela chef convidada Paula Lana. Os caldos - verde, de feijão, de inhame com bacon e de abóbora com carne moída - são servidos das 16h30 às 20h30 e cada um custa R$ 24,90 (individual). As opções também estão disponíveis para encomenda. Mais informações: (27) 99973-4843 e @brownienaestrada. Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, 1.045, Lojas 1, 2 e 3, Jardim Camburi, Vitória.

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar