Cafeteria com jardim é novo refúgio gastronômico em Vitória; conheça

Floriu Restaurante foi inaugurado na Praia do Canto. Veja também: circuito gastronômico de chocolates no Shopping Vitória

Publicado em 9 de julho de 2025 às 16:30

Decoração do ambiente é um dos destaques Crédito: Camila Luz

Aberta há poucas semanas na Rua Aleixo Netto, uma charmosa portinha vem despertando o interesse de quem busca um lugar para tomar café na Praia do Canto. Por ela se chega ao Floriu - Açúcar, Sal e Café, novo restaurante do casal Juliana Gatti e Glaylton Penna, proprietários do self-service Mais Opção, fundado há 25 anos no bairro.>

Com ares de refúgio urbano, o Floriu conta com dois salões amplos e bem decorados - um deles climatizado. O mais concorrido é o jardim, que lembra uma vila italiana e reúne árvores frutíferas, como limoeiro, jabuticabeira e pitangueira. O projeto, com pegada romântica e retrô, é assinado pelo escritório de arquitetura Sergio Palmeira Studio.>

Orange coffee e bolo de chocolate são opções da cafeteria Crédito: Camila Luz

O cardápio tem opções para café da manhã, brunch estendido e almoço, e logo na entrada o destaque é a confeitaria, conduzida pelo chef Andrey Lago. >

Na vitrine de doces, chamam atenção guloseimas como éclair, choux cream, quindim, bolos e tortinhas. Para acompanhá-los, há opções como espresso, cappuccino, orange coffee e café filtrado, todos feitos com grãos cultivados em Pedra Azul.>

A cozinha fica a cargo da chef Nayara Soares, que traz novidades para o almoço a partir deste fim de semana. Uma delas é o nasi goreng, prato indonésio à base de arroz frito, acompanhado de salmão grelhado. Outro lançamento é o nhoque de banana-da-terra com molho de tomate e burrata. Os pratos principais custam entre R$ 62 e R$ 99, e também há opções para compartilhar. >

Atualmente, a casa tem funcionado para café da manhã de terça a sexta, das 8h às 11h, e aos sábados, domingos e feriados até as 11h30. O almoço é servido das 11h às 15h, de terça a sexta, e das 11h às 15h30 às sextas, sábados, domingos e feriados. O brunch estendido entra após o almoço, de terça a sábado, e fica até as 20h. Rua Aleixo Netto, 964, Vitória. Mais informações: @floriurestaurante. >

Festival de chocolates em Vitória

Na semana do Dia Mundial do Chocolate, 7 de julho, estreia em Vitória o I Love Chocolate, circuito gastronômico formado por cinco chocolaterias do Shopping Vitória que oferecerão combos exclusivos a um valor único, R$ 29,90, de 10 de julho a 3 de agosto.

Chocolate quente, trufas, bombons e fondues farão parte da ação, que envolve os seguintes estabelecimentos: >

Le Chocolatier - 1 chocolate quente + 4 bombons especiais de sabores variados

Cacau Show - 1 fondue + 3 Peti Deli (sabor disponível)



Kopenhagen - 8 Trufas de sabores variados



Brasil Cacau - 7 trufas de sabores variados



Planet Chocolate - 1 Fondue Ice M (frutas frescas + chocolate à escolha + sorvete de chocolate) + 1 água mineral

O Shopping Vitória fica na Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @shoppingvitoria. >

Os preços apurados nesta coluna foram apurados no dia 09/07/2025.>

