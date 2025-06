Saiba o que comer nos restaurantes do Fest Gastronomia 2025

Gelato de sobremesa

Os gelatos premiados da Barutti, sorveteria campeã do 3º Prêmio HZ Gastrô, estão de volta ao evento, compondo uma vitrine irresistível e também uma sobremesa de dar água na boca, a Brownutti. Sucesso no Fest em 2024, a combinação de brownie com gelato e casquinha (mini) recheada de pistache ou chocolate com avelã estará à venda por R$ 35. Já o copinho de gelato sairá por R$ 20, com até dois sabores à escolha (os hits Chocolate Dubai e Loucura de Pistache estão no menu). A casquinha artesanal com uma bola também será uma opção (R$ 22). Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Reprodução/Instagram