Com área coberta, Fest Gastronomia promete esquentar fim de semana de céu nublado em Vitória

Palco principal, praça de alimentação, feira de produtores e espaços de atrações do megaevento da gastronomia capixaba oferecem conforto mesmo com previsão de chuva

Publicado em 9 de julho de 2025 às 17:02

Público acompanha Baile do Simonal e Paulo Miklos no Fest Gastronomia 2024 Crédito: Fernando Madeira

Enquanto o céu promete gotas de chuva, o Fest Gastronomia se prepara para entregar calor: o do público, das panelas e da diversão. O megaevento gastronômico, que abre as portas nesta sexta-feira (11) na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória, oferece área coberta do palco das atrações musicais à praça de alimentação — garantindo conforto e lazer para toda a família mesmo com a queda na temperatura. Clique aqui e garanta seu passe para os dois dias de evento. >

Para curtir os shows nacionais, as capas de chuva podem ficar em casa. No primeiro dia de Fest, Paulo Ricardo promete esquentar o público ao som do que há de melhor no rock ‘n’ roll na noite dedicada ao gênero musical. Já no sábado (12), Toni Garrido sobe ao palco principal com um toró de sucessos dos tempos como vocalista da banda Cidade Negra, mas sem deixar de lado as músicas cantadas no ‘Baile Free’, show que será apresentado no evento. >

Público acompanha Banda Blitz no Fest Gastronomia 2024 Crédito: Fernando Madeira

Na hora de provar os quitutes da praça de alimentação, basta levar a vontade de provar bons sabores, pois o guarda-chuva deve ficar de lado. O local conta com um ambiente coberto e climatizado, reunindo no mesmo espaço os restaurantes e docerias que estão no gosto dos capixabas. Do mexicano ao oriental, o cardápio conta com opções que custarão de R$15,50 a R$56,00. Mandacaru Gastrobar, O Quintal, Suzushi, Los Chicos e Delícias da Tay estão entre as casas que servirão suas delícias por lá. >

Praça de Alimentação - Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini

Estar no Fest Gastronomia é para aproveitar. Quem for curtir os dias de programação poderá, ainda, aprender os segredos de chefs renomados nas aulas-show de nomes como Juarez Campos, Tábata Romero e Antonio Maiolica no Auditório HZ, com teto coberto e vista privilegiada para a Baía de Vitória. >

Confira a programação do evento*

*Os horários e as atrações estão sujeitos a alterações de última hora, sem aviso prévio. >

11 DE JULHO (sexta-feira)

Abertura dos portões - 17h

Aulas-show:

Auditório HZ

18h - Abertura oficial + Cerimônia de premiação do HZ Gastrô

19h05 - Chefs Tábata Romero e Lucas Corazza, jurados do programa Que Seja Doce (GNT)

Carreta Senac

18h - Chef Renato Santos. Tema: Minestra de polenta, uma receita que aquece o coração

19h30 - Chef Bruno Déde. Tema: A história na culinária - o arroz à valenciana

Atrações musicais:

Palco Sunset Extrabom

A partir das 17h - DJ Zappie

20h45 - Ubando

23h35 - Saulo Simonassi e Divas do Rock: Dona Fran e Larissa Pacheco

Palco Gastrô (praça de alimentação)

18h - Naju (Cover Amy Winehouse)

20h - Marcos Bifão

22h - Pelissari

Palco Sesc

22h - Paulo Ricardo

Encerramento >

12 DE JULHO (sábado)

Abertura dos portões - 11h

Aulas-show

Auditório HZ

13h - Chefs Igor Trarbach (Kairu) e Caio Maia (Banzai Dekki)

14h05 - Chef Murilo Góes (Macunaíma Cozinha Experimental)

15h - Chef Renato Santos (Senac). Tema: Minestra de polenta

16h10 - Chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez). Tema: Camarões à putanesca com feijão branco

17h10 - Chef José Almiro (Churrasqueadas). Tema: Dicas para um bom churrasco

18h20 - Vinhos - Sommelière e colunista do HZ Nádia Alcalde

19h30 - Chef Antonio Maiolica

Carreta Senac

13h - Aula com o chef Kleber Lopes

14h30 - Aula com a chef Elisangela de Angeli. Tema: Biscoitos decorados

16h - Aula com o chef Kleber Lopes. Tema: Carne louca com pão de sal

17h30 - Aula com a chef Mariana Salim. Tema: Torta de banana da vovó

19h - Aula com o chef Bruno Déde. Tema: Inhame, chocolate e café

20h30 - Aula com Mariana Salim e Rayssa Cerqueira. Tema: Costelinha suína com polenta brustolada e quiabo, harmonizada com vinho

Atrações musicais:

Palco Sunset Extrabom

A partir das 11h - DJ Zappie

14h - 522

15h30 - DJ Zappie

16h - Pic Nic Dogs

17h30 - DJ Zappie

18h - Forró Bemtivi

20h - DJ Zappie

23h35 - Trilha

Palco Gastrô (praça de alimentação)

12h - Ferna

15h - Norbim

18h - Dennise Pontes

21h - Amanda Requião

23h - Samba do Nill

Palco Sesc

20h - Macucos

22h - Toni Garrido

Encerramento - 2h >