Tenor capixaba consegue feito inédito na Áustria e vai integrar grandes produções

Produções do Landestheater Linz em 2024 quando cantou como solista convidado Crédito: Petra Moser

O capixaba Alexandre Bianque, 29 anos, acaba de alcançar um feito inédito para o Brasil: foi aprovado como tenor solista no seleto Opernstudio do Landestheater Linz, um dos teatros mais prestigiados da Áustria e da Europa. Ele será o primeiro brasileiro a integrar o programa, que recebe cantores do mundo inteiro em início de carreira profissional.

"Foram centenas de inscrições para apenas uma vaga de tenor. Mesmo ainda na graduação, consegui ser aprovado. Enfrentei cantores já formados do mestrado do mundo inteiro. Foi uma surpresa e uma enorme alegria", contou Alexandre, em entrevista concedida para HZ.

Produções do Landestheater Linz em 2024 quando cantou como solista convidado Crédito: Petra Moser

Natural de Vitória, Alexandre está há dois anos e meio vivendo na Àustria, onde estuda na Anton Bruckner Privatuniversität, instituição renomada no ensino de música erudita. Mas o caminho até lá foi pavimentado com muito esforço.

Em 2022, ele chegou a vender palha italiana para financiar sua mudança para a Europa. “A TV Gazeta até fez uma reportagem na época. Eu estava buscando alternativas para levantar os recursos e não desistir do meu sonho. Hoje, ver onde cheguei me emociona muito”, relembra.

O Opernstudio é mais do que uma vitrine. Trata-se de um contrato profissional com o teatro, que garante ao jovem cantor a participação em quatro a cinco grandes produções por temporada, divididas entre óperas e operetas. Além disso, ele atuará com a prestigiada Bruckner Orchester, referência no cenário europeu.

"Estarei nos palcos ao lado de grandes nomes e com uma das orquestras mais respeitadas do continente. Isso tem um impacto enorme na minha formação e carreira”

Antes de se dedicar integralmente ao canto, Alexandre se formou em Engenharia Civil e foi aluno da rede pública capixaba. Sua trajetória na música começou de forma despretensiosa, no coral do Instituto Federal do Espírito Santo, onde foi incentivado por um pianista a ingressar em um curso aberto à comunidade na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Alexandre Bianque em 2018 na Academia Canto em Trancoso organizada pelo Mozarteum Brasileiro Crédito: Cauê Diniz

“Foi ali que conheci minha primeira professora de canto, Lorena Espina, com quem trabalhei por seis anos. Ela foi fundamental para minha formação”, destaca Alexandre sobre a importância de sua mentora, que também é mezzo-soprano.

O talento capixaba também brilhou em outras ocasiões. Alexandre participou da Academia de Canto de Trancoso, foi convidado para estudar na International Chorakademie de Lübeck, na Eslováquia, e fez parte da Bachwoche, em 2020 e 2022, organizada pela Bachakademie de Stuttgart, na Alemanha.

A estreia oficial de Alexandre como solista no Landestheater Linz acontece na temporada 2025/2026, com destaque já garantido em várias produções. Um novo capítulo que ele escreve com notas altas - e raízes bem fincadas no Espírito Santo.

O tenor capixaba Alexandre Bianque está fazendo sucesso na Áustria Crédito: Isadora Santos