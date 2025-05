Famosos

Ex-BBB Paulinha Leitte anuncia gravidez

Influenciadora comunicou a gravidez no Instagram; ela está grávida de seu primeiro filho com o marido norte-americano, Dakota Ballard

Paulinha Leitte também desabafou sobre as dificuldades para engravidar. "Depois de muitas lágrimas, muitas injeções, exames médicos, inchaços, dores, Deus nos abençoou com a vida do nosso filho(a) aqui no ventre da mamãe. A vida, antes tão conhecida, agora se reinventa diante do milagre de sermos três.">