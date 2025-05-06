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Rihanna está grávida de seu terceiro filho

Artista deixou a barriga de grávida à mostra durante o MET Gala, em Nova York
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 11:39

Rihanna exibe barriga de grávida no MET Gala 2025
Rihanna exibe barriga de grávida no MET Gala 2025 Crédito: Reuters/Folhapress
Rihanna e A$AP Rocky estão esperando o terceiro filho. A cantora revelou a gravidez nesta segunda-feira, 5, ao ser fotografada antes do MET Gala, tradicional baile do Metropolitan Museum, em Nova York.
A artista deixou a barriga de grávida à mostra ao sair de um hotel usando um conjunto azul-claro. Fontes da revista US Weekly também confirmaram a gestação à publicação.
Juntos desde 2020, Rihanna e A$AP já são pais de RZA, que nasceu em maio de 2022, e de Riot Rose, nascida em agosto de 2023.
A cantora, inclusive, revelou a segunda gravidez em grande estilo, enquanto fazia o show de intervalo do Super Bowl naquele ano. A$AP, vale lembrar, é um dos anfitriões do baile do MET este ano, ao lado de Pharrell, Lewis Hamilton e Colman Domingo.

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