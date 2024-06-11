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Em evento, Rihanna fala sobre um novo álbum e que pretende ter mais filhos

Na noite de lançamento de sua marca de produtos capilares, a cantora desmentiu boatos sobre gravidez e afirmou que não se aposentou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 18:47

Em evento, Rihanna fala sobre um novo álbum e que pretende ter mais filhos
Em evento, Rihanna fala sobre um novo álbum e que pretende ter mais filhos Crédito: Reprodução / Instagram
Rihanna, 36, exibiu as próprias madeixas curtinhas e cacheadas na noite de lançamento de sua marca de produtos capilares, a "Fenty Hair", em Los Angeles, na Califórnia , nesta segunda-feira (10). A cantora negou que estaria pensando em se aposentar e disse que tem músicas novas e já vai trabalhar em seu próximo álbum. Ela também não fugiu da pergunta sobre os boatos de que estaria grávida do terceiro filho com A$AP Rocky e contou que quer aumentar a família.
"Sabe de uma coisa, espero sim [ter mais filho], espero mesmo que isso aconteça comigo. Mas não estou grávida, se é isso que você está perguntando", afirmou. "Mas definitivamente teria mais filhos", acrescentou a cantora, que é mãe RZA Athelston Mayers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, que vai completar um ano em agosto.
Rihanna também comentou sobre o prazer que ainda sente em trabalhar com a música "Eu estou redescobrindo coisas. Eu estou trabalhando no álbum há tanto tempo, que eu coloquei tudo aquilo de lado. E agora eu estou preparada para voltar ao estúdio, vou começar o set de novo. Mas não quero excluir as músicas que já tenho, vou voltar e ouvir com novos ouvidos, com novas perspectivas, e ver o que se aplica no que fiz", disse.

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