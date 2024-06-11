Em evento, Rihanna fala sobre um novo álbum e que pretende ter mais filhos Crédito: Reprodução / Instagram

Rihanna, 36, exibiu as próprias madeixas curtinhas e cacheadas na noite de lançamento de sua marca de produtos capilares, a "Fenty Hair", em Los Angeles, na Califórnia , nesta segunda-feira (10). A cantora negou que estaria pensando em se aposentar e disse que tem músicas novas e já vai trabalhar em seu próximo álbum. Ela também não fugiu da pergunta sobre os boatos de que estaria grávida do terceiro filho com A$AP Rocky e contou que quer aumentar a família.

"Sabe de uma coisa, espero sim [ter mais filho], espero mesmo que isso aconteça comigo. Mas não estou grávida, se é isso que você está perguntando", afirmou. "Mas definitivamente teria mais filhos", acrescentou a cantora, que é mãe RZA Athelston Mayers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, que vai completar um ano em agosto.