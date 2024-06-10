No ES, Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu: "Não podia deixar de visitar"

"Diretamente de Aracruz no Espírito Santo, quero dizer, a caminho de. A gente ficou sabendo e não podia deixar de visitar o Grande Buda de Ibiraçu, a maior estátua de Buda no Ocidente", contou a atriz em vídeo.

Localizado na Praça Torii, à beira da BR-101 Norte, o Buda de Ibiraçu foi construído entre 2018 e 2020. O monumento tem 35 metros de altura, é feito de concreto, aço e ferro, pesando cerca de 350 toneladas. É a maior imagem já esculpida de Buda no Ocidente. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.