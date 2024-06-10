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Visita especial

No ES, Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu: "Não podia deixar de visitar"

De passagem pelo Espírito Santo, a atriz visitou o Mosteiro Zen, onde fica localizado o segundo maior Buda do mundo
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 15:41

Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu
Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu Crédito: Reprodução / Instagram
A imagem do Buda de Ibiraçu, localizada no Norte do Espírito Santo, se tornou um verdadeiro ponto turístico e segue atraindo visitantes. No último sábado (8), foi a vez da atriz Giovanna Antonelli visitar a atração. Por uma rede social, ela contou que estava a caminho do local e frisou que ele é a maior estátua de Buda do Ocidente e possui 35 metros, sendo maior inclusive que o Cristo Redentor, de 30 metros.
"Diretamente de Aracruz no Espírito Santo, quero dizer, a caminho de. A gente ficou sabendo e não podia deixar de visitar o Grande Buda de Ibiraçu, a maior estátua de Buda no Ocidente", contou a atriz em vídeo.
Anteriormente, o Buda já foi visitado por outros famosos: o jornalista Tino Marcos e o grupo Família Lima. Além disso, a repórter Elis Carvalho, do programa Em Movimento, da TV Gazeta, já visitou a estátua por dentro e mostrou como é a vista do alto. 

SOBRE O BUDA

Localizado na Praça Torii, à beira da BR-101 Norte, o Buda de Ibiraçu foi construído entre 2018 e 2020. O monumento tem 35 metros de altura, é feito de concreto, aço e ferro, pesando cerca de 350 toneladas. É a maior imagem já esculpida de Buda no Ocidente. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes. 
A visitação é permitida durante toda a semana, gratuitamente, sem restrição de horários.

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