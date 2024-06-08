Saiba onde curtir um samba de domingo a domingo na Grande Vitória

Qual o melhor dia para curtir um samba? Todos! Afinal, não faltam opções para cair na farra durante todos os dias da semana na Grande Vitória. Entre lugares dedicados ao gênero e outros que apostam apenas em um único dia para a música, HZ foi atrás de vários estabelecimentos.
Basta dar uma uma volta pela capital, por exemplo, que é possível encontrar um bom samba até mesmo na segunda-feira. Em Santo Antônio, o tradicional Clube de Pesca oferece uma boa música no Mar e Terra. E não para por aí. Na terça-feira, a dica é em Cariacica, no Migué Botequim. Fica lotado, viu?!
Na quarta-feira, a Casa de Bamba agita o Centro de Vitória. A dica de HZ é sempre ficar de olho na programação, mas uma coisa é certa: nunca falta samba. Já quinta-feira, para esquentar o final de semana, o espaço Enredo Botequim, em Jardim Camburi, faz sucesso com o projeto “Quinta Delas” - dedicado a voz feminina no samba.
Quando entra o final de semana, aí não falta lugar para se aventurar em um bom ‘sambinha’. Há opções em Jardim Marilândia, no Defume’s Bar e Botequim, além do Gordinho, perto do Sambão do Povo ou na unidade da Praia do Canto. Já no domingo, o Bar da Zilda é uma ótima pedida para fechar a semana.
SERVIÇO
- Segunda-feira
- Clube do Samba Vix
- Endereço: Clube de Samba Mar e Terra, Av. Dário Lourenço de Souza, 1131-1299, Santo Antônio, Vitória;
- Funcionamento: segunda-feira, das 20h às 01h;
- Informações: (27) 99993-5634.
- Terça-feira
- Migué Botequim
- Endereço: Rod. Gov. José Henrique Sette, 6898, Tucum, Cariacica
- Funcionamento: terça-feira, das 18h às 00h, e domingo, das 18h às 23h
- Informações: (27) 99527-9838
- Quarta-feira
- Casa de Bamba
- Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória;
- Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 18h às 01h; sábado, das 19h às 01h.
- Informações: (27) 99963-2104
- Quinta-feira
- Enredo Botequim
- Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
- Funcionamento: de quarta a sábado, 18hs à 01h. Na quinta, o projeto “Quinta Delas” leva a voz feminina no samba para o estabelecimento.
- Informações: Instagram - @enredobotequim
- Sexta-feira
- Defume’s Bar e Botequim
- Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha;
- Funcionamento: sexta-feira e sábado, das 18h às 01h; domingo, das 12h às 21h;
- Informações: Instagram - @defumesbotequim
- Sábado
- Gordinho Sambão
- Endereço: Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória;
- Funcionamento: sexta-feira, de 21h às 04h; sábado, de 20h às 03h;
- Informações: Instagram - @gordinhosambao
- Domingo
- Bar da Zilda
- Endereço: Rua Maria Saraíva, 30, Centro, Vitória;
- Funcionamento: sábado e domingo, a partir de 12h30.
- Informações: (27) 99926-8790.