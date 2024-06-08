Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Saiba onde curtir um samba de domingo a domingo na Grande Vitória
Até na segunda

Saiba onde curtir um samba de domingo a domingo na Grande Vitória

HZ listou alguns bares que apostam no samba e preparou um roteiro para curtir uma boa música todos os dias da semana; veja vídeo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 09:41

O Mar e Terra leva muito samba há 18 anos nas segundas-feiras de Vitória
O Mar e Terra leva muito samba há 18 anos nas segundas-feiras de Vitória Crédito: Samy Ferreira
Qual o melhor dia para curtir um samba? Todos! Afinal, não faltam opções para cair na farra durante todos os dias da semana na Grande Vitória. Entre lugares dedicados ao gênero e outros que apostam apenas em um único dia para a música, HZ foi atrás de vários estabelecimentos.
Basta dar uma uma volta pela capital, por exemplo, que é possível encontrar um bom samba até mesmo na segunda-feira. Em Santo Antônio, o tradicional Clube de Pesca oferece uma boa música no Mar e Terra. E não para por aí. Na terça-feira, a dica é em Cariacica, no Migué Botequim. Fica lotado, viu?!
Localizado no Clube de Pesca, o Mar e Terra é referência de samba na segunda-feira
Localizado no Clube de Pesca, o Mar e Terra é referência de samba na segunda-feira Crédito: Samy Ferreira
Na quarta-feira, a Casa de Bamba agita o Centro de Vitória. A dica de HZ é sempre ficar de olho na programação, mas uma coisa é certa: nunca falta samba. Já quinta-feira, para esquentar o final de semana, o espaço Enredo Botequim, em Jardim Camburi, faz sucesso com o projeto “Quinta Delas” - dedicado a voz feminina no samba.
Quando entra o final de semana, aí não falta lugar para se aventurar em um bom ‘sambinha’. Há opções em Jardim Marilândia, no Defume’s Bar e Botequim, além do Gordinho, perto do Sambão do Povo ou na unidade da Praia do Canto. Já no domingo, o Bar da Zilda é uma ótima pedida para fechar a semana.
Projeto 'Quinta Delas' dá vez a voz feminina no samba em Jardim Camburi
Projeto 'Quinta Delas' dá vez a voz feminina no samba em Jardim Camburi Crédito: Samy Ferreira

SERVIÇO

  • Segunda-feira
  • Clube do Samba Vix
  • Endereço: Clube de Samba Mar e Terra, Av. Dário Lourenço de Souza, 1131-1299, Santo Antônio, Vitória;
  • Funcionamento: segunda-feira, das 20h às 01h;
  • Informações: (27) 99993-5634.

  • Terça-feira
  • Migué Botequim
  • Endereço: Rod. Gov. José Henrique Sette, 6898, Tucum, Cariacica
  • Funcionamento: terça-feira, das 18h às 00h, e domingo, das 18h às 23h
  • Informações: (27) 99527-9838

  • Quarta-feira
  • Casa de Bamba
  • Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória;
  • Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 18h às 01h; sábado, das 19h às 01h.
  • Informações: (27) 99963-2104

  • Quinta-feira
  • Enredo Botequim
  • Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
  • Funcionamento: de quarta a sábado, 18hs à 01h. Na quinta, o projeto “Quinta Delas” leva a voz feminina no samba para o estabelecimento.
  • Informações: Instagram - @enredobotequim

  • Sexta-feira
  • Defume’s Bar e Botequim
  • Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha;
  • Funcionamento: sexta-feira e sábado, das 18h às 01h; domingo, das 12h às 21h;
  • Informações: Instagram - @defumesbotequim

  • Sábado
  • Gordinho Sambão
  • Endereço: Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória;
  • Funcionamento: sexta-feira, de 21h às 04h; sábado, de 20h às 03h;
  • Informações: Instagram - @gordinhosambao

  • Domingo
  • Bar da Zilda
  • Endereço: Rua Maria Saraíva, 30, Centro, Vitória;
  • Funcionamento: sábado e domingo, a partir de 12h30.
  • Informações: (27) 99926-8790.

Veja Também

Zeca Pagodinho se apresenta neste sábado (08) em Vitória

Zeca Baleiro chega a Vitória neste mês: “Prometo fazer um show muito quente”

Samuel Rosa celebra 30 anos de carreira com show em Vitória em julho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Samba Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados