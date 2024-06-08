Saiba onde curtir um samba de domingo a domingo na Grande Vitória

O Mar e Terra leva muito samba há 18 anos nas segundas-feiras de Vitória Crédito: Samy Ferreira

Qual o melhor dia para curtir um samba ? Todos! Afinal, não faltam opções para cair na farra durante todos os dias da semana na Grande Vitória. Entre lugares dedicados ao gênero e outros que apostam apenas em um único dia para a música, HZ foi atrás de vários estabelecimentos.

Basta dar uma uma volta pela capital, por exemplo, que é possível encontrar um bom samba até mesmo na segunda-feira. Em Santo Antônio, o tradicional Clube de Pesca oferece uma boa música no Mar e Terra. E não para por aí. Na terça-feira, a dica é em Cariacica, no Migué Botequim. Fica lotado, viu?!

Localizado no Clube de Pesca, o Mar e Terra é referência de samba na segunda-feira Crédito: Samy Ferreira

Na quarta-feira, a Casa de Bamba agita o Centro de Vitória. A dica de HZ é sempre ficar de olho na programação, mas uma coisa é certa: nunca falta samba. Já quinta-feira, para esquentar o final de semana, o espaço Enredo Botequim, em Jardim Camburi, faz sucesso com o projeto “Quinta Delas” - dedicado a voz feminina no samba.

Quando entra o final de semana, aí não falta lugar para se aventurar em um bom ‘sambinha’. Há opções em Jardim Marilândia, no Defume’s Bar e Botequim, além do Gordinho, perto do Sambão do Povo ou na unidade da Praia do Canto. Já no domingo, o Bar da Zilda é uma ótima pedida para fechar a semana.

Projeto 'Quinta Delas' dá vez a voz feminina no samba em Jardim Camburi Crédito: Samy Ferreira

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