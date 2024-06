O cantor Samuel Rosa, que está na estrada com seu novo show solo, desembarca em Vitória no próximo mês. O público capixaba poderá curtir os sucessos do ex-vocalista do Skank no dia 27 de julho, no Espaço Patrick Ribeiro. Os ingressos custam entre R$ 75 (Clube A Gazeta, meia entrada, 2º lote) e R$ 1.380 (mesa).



Entre as canções escolhidas para o repertório, além de suas composições clássicas executadas pelo Skank, como “Resposta”, “Dois Rios”, “Vou Deixar” e “Garota Nacional”, Samuel Rosa apresenta músicas que ele gravou com outros artistas como “A Tal Canção Pra Lua” (com Vitor Kley), “Loirinha Bombril” (com Paralamas), “Vou Ficar” (com Ivete Sangalo) e “Tarde Vazia” (com Ira), entre outras.