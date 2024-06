Botecão 2024 anuncia o início das vendas dos ingressos

Diogo Nogueira é uma das atrações do Botecão 2024. Crédito: Divulgação

O Botecão, tradicional festa de encerramento do Roda de Boteco, anunciou o início das vendas dos ingressos. A festa que reúne todos os bares e botecos juntos tem ingressos custando a partir de R$ 35 (meia entrada, que deverá ser comprada apenas por quem tem esse benefício garantido por lei). Neste ano, a festa será animada pelo Molejo, Diogo Nogueira, Grupo Revelação e Demônios da Garoa, nos dias 5 e 6 de julho, na área externa do Shopping Vila Velha.

Atrações musicais Botecão





Grupo Molejo





Grupo Revelação





Diogo Nogueira





Demônios da Garoa

Na sexta-feira (5), a festa receberá Diogo Nogueira com os sucessos de sua carreira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”, além de canções nunca ouvidas em sua voz. Na mesma noite o Grupo Revelação se apresenta, com seu repertório de canções famosas como “Tá escrito”, “Deixa Acontecer”, “Só Depois”, “Só por um Momento”, “Fala Baixinho” e “Velocidade da luz”. Além deles, as atrações capixabas Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal e Samba Ju também participam da festa.

Já no sábado (06), o grupo Demônios da Garoa traz seu repertório de clássicos. Com cerca de 80 anos de existência, em seu repertório, eles preparaam canções como "Trem das Onze", "Iracema", "Saudosa Maloca", "O Samba do Arnesto", "As Mariposas", "Tiro ao Álvaro". O Molejo e vai cantar seus maiores sucessos como “Caçamba”, "Brincadeira de Criança", "Paparico", "Dança da Vassoura" e "Cilada". As atrações capixabas do último dia ficarão com o grupo Já Gamei, Elaine Augusta e Corta-Jaca.

O público poderá provar todos os petiscos e torresmos servidos nos 38 dias do festival gastronômico. Durante os dias de festa é servido uma versão reduzida, no valor de R$ 25. Além disso, no último dia da festa, também serão revelados os vencedores do Roda de Boteco 2024. Eles disputam quatro títulos: o de melhor bar, o de melhor boteco, o de melhor garçom e o de melhor torresmo.

COMPETIÇÃO TRADICIONAL

O Roda de Boteco acontece até 30 de junho. Durante o festival, cada petisco é vendido a R$ 59,90 e vem acompanhado por uma cerveja Spaten de cortesia. Os bares e botecos disputam três títulos: o de melhor bar, o de melhor boteco e o de melhor garçom. Cada categoria premia três posições. Para isso, é muito importante que os botequeiros depositem seus votos nas urnas posicionadas nos próprios bares e botecos. Basta pedir a cédula ao garçom e avaliar a temperatura da bebida, a higiene do estabelecimento, o atendimento do garçom e o sabor do petisco. Os votos são secretos.

Serviço: Dias: 5 e 6 de julho

5 e 6 de julho H orário de abertura dos portões: sexta-feira (05), às 17h; sábado (06) às 15h

sexta-feira (05), às 17h; sábado (06) às 15h Local: na área externa do Shopping Vila Velha

na área externa do Shopping Vila Velha Sexta-feira: Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal e Samba Ju.

Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal e Samba Ju. Sábado: Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta, e Corta-Jaca.

Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta, e Corta-Jaca. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada), que deverá ser comprada apenas por quem tem esse benefício garantido por lei.

