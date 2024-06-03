Mônica Martelli é diagnosticada com infecção bacteriana e adia peça

Mônica Martelli adia peça de teatro para se recuperar de infecção bacteriana Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

Mônica Martelli, 56, foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e precisou adiar a peça de teatro "Minha Vida em Marte" em Brasília.

O QUE ACONTECEU COM A ATRIZ?

Em um comunicado no Instagram, a atriz iniciou falando sobre o seu diagnóstico. "Estar diante do meu público é um ato de devoção e entrega. Para isso, eu preciso estar bem e com saúde. Por razão de uma infecção bacteriana, infelizmente minha peça 'Minha Vida em Marte', em Brasília, precisará ser adiada".

A atriz contou que esteve internada no Hospital Sírio Libanês, em SP, para o tratamento da infecção e da necessidade da recuperação. "Estive internada por nove dias, recebi alta e continuo meu tratamento em casa, mas minha recuperação plena não ocorrerá a tempo da apresentação marcada para o dia 6 de junho".

Em seguida, ela falou do adiamento da sua apresentação de teatro. "Estaremos juntos, Brasília, mas precisaremos mudar um pouco os planos. Nos veremos dia 26 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e vai ser incrível e ainda mais especial".