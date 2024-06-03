Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Mônica Martelli é diagnosticada com infecção bacteriana e adia peça

Atriz precisou adiar a peça de teatro "Minha Vida em Marte" em Brasília e falou nas suas redes sociais sobre diagnóstico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 15:18

Mônica Martelli recebe alta após quatro dias internada
Mônica Martelli adia peça de teatro para se recuperar de infecção bacteriana Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Mônica Martelli, 56, foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e precisou adiar a peça de teatro "Minha Vida em Marte" em Brasília.

O QUE ACONTECEU COM A ATRIZ?

Em um comunicado no Instagram, a atriz iniciou falando sobre o seu diagnóstico. "Estar diante do meu público é um ato de devoção e entrega. Para isso, eu preciso estar bem e com saúde. Por razão de uma infecção bacteriana, infelizmente minha peça 'Minha Vida em Marte', em Brasília, precisará ser adiada".
A atriz contou que esteve internada no Hospital Sírio Libanês, em SP, para o tratamento da infecção e da necessidade da recuperação. "Estive internada por nove dias, recebi alta e continuo meu tratamento em casa, mas minha recuperação plena não ocorrerá a tempo da apresentação marcada para o dia 6 de junho".
Em seguida, ela falou do adiamento da sua apresentação de teatro. "Estaremos juntos, Brasília, mas precisaremos mudar um pouco os planos. Nos veremos dia 26 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e vai ser incrível e ainda mais especial".
Ela também comentou que quem não puder na nova data poderá pedir o reembolso do ingresso. "Os ingressos permanecem os mesmos para o dia 26 de junho e quem não puder comparecer, pode solicitar o reembolso diretamente no site da Sympla".

Veja Também

Andreas Kisser, do Sepultura, anuncia show em Vitória com grandes sucessos

Produtor de 'Os Simpsons' fala sobre como a série 'prevê o futuro'

"Os caras estão malucos, comprar praia?", diz Richarlison em meio a polêmica entre Neymar e Piovani

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados