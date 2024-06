Andreas Kisser, do Sepultura, anuncia show em Vitória com grandes sucessos

Muita música e heavy metal! É o que promete o músico Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura, que trará o verdadeiro rock para terras capixabas no dia 13 de junho, às 21 horas, no Teatro da Ufes. Os ingressos já estão à venda. O guitarrista vem ao ES pelo Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles , que todo mês traz para Vitória astros da música para interpretar clássicos dos Beatles ao lado da banda capixaba.

Só neste ano, o projeto já contou com shows de George Israel e Zé Geraldo, e ainda apresentará mais atrações ao longo do ano. Em julho, o evento terá presença de Rodrigo Suricato, atual vocalista do Barão Vermelho. Em agosto será a vez de Derico Sciotti, saxofonista e flautista da banda do saudoso Programa do Jô.