Yudi Tamashiro anuncia mudança para o Japão para evangelizar

Família coloca à venda casa, apartamento e carro para financiar custos no país

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:39

Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

O apresentador Yudi Tamashiro, 33, anunciou que está vendendo todos os seus bens para se mudar com a família para o Japão. Em vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (11), o ex-comandante do "Bom Dia & Cia" disse que o objetivo da mudança é dedicar-se à evangelização no país asiático, onde viveu durante a infância.

A nova fase inclui a ida da esposa, Mila, 37, do filho Davi, da mãe, da irmã e do cunhado. Para financiar a nova etapa, a família colocou à venda a casa, um apartamento e o carro. "Estamos queimando as carroças e indo, seguindo o nosso chamado. Livres de todo o medo, livres de pessoas, livres de fama, sucesso", afirmou.

Yudi contou que a decisão, embora cercada de incertezas sobre trabalho e oportunidades, é movida por um propósito religioso. "Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro. O meu encontro com Cristo foi através da dor. Agora é uma decisão através do amor: pelo país, pela cultura, pelas pessoas e pelo chamado."

