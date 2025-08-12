Youtuber

Quem é Felca, influenciador que viralizou com vídeo sobre adultização de crianças

Felipe Bressanim tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram; conheça

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:20

Felca acumula mais de 30 milhões de visitas em vídeo com denúncia Crédito: Reprodução/Instagram/@felca0

Em menos de uma semana, o vídeo do influenciador Felipe Bressanim, 27, conhecido como Felca, sobre adultização de crianças, já ultrapassa a marca de 31 milhões de visualizações.

O youtuber, dono de um canal que passa de 5 milhões de inscritos, denunciou a exploração e a sexualização de menores na internet, apontando que influenciadores como Hytalo Santos lucram com conteúdos do tipo e engajam redes de pedofilia usando o algoritmo das plataformas.

A denúncia contra Hytalo não foi a primeira. O influenciador é conhecido por bater de frente contra outros setores, como as redes de apostas online. Já revelou ter recusado R$ 50 milhões para fazer alguns stories sobre uma empresa de bet.

Felca nasceu em Londrina (PR), mas vive em São Paulo. Costuma sair pouco de casa. Agora, após a repercussão das denúncias, afirmou que só anda de carro blindado e com seguranças por medo.

Ele costuma fazer vídeos de reacts, ou seja, reagindo a algum conteúdo online. Ficou famoso e viralizou ao usar a base de maquiagem de Virginia Fonseca. O vídeo em que ele aplica o produto no próprio rosto é um dos mais acessados de seu perfil, com 20 milhões de visitas.

O youtuber 'que ficou famoso produzindo conteúdo humorístico' destacou que os vídeos estimulam a adultização e a erotização de menores. "Existe também nesse público [que vê os vídeos] homens adultos e, vou te falar uma coisa, esses homens não assistem pelas dinâmicas divertidas."

Após a repercussão do vídeo de Felca, as contas de Hytalo e de uma jovem de 17 anos no Instagram foram desativadas. A Meta, responsável pela plataforma, foi procurada para explicar a suspensão, mas afirmou que não vai comentar sobre o caso.

O influenciador Hytalo gravou um vídeo após as acusações de Felca em que afirma que colabora com o Ministério Público na investigação.

