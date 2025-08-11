Editorias do Site
Faustão é extubado e está bem após transplantes

Internado desde maio, apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:43

O apresentador Fausto Silva
O apresentador Fausto Silva Crédito: Reprodução/Instagram/@faustosilvaofcial

O apresentador Faustão foi extubado no sábado, 9, e está bem, informou sua assessoria neste domingo, 10. A informação foi publicada pelo jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, e confirmada pelo Estadão.

Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. Também foi divulgado que ele está internado desde 21 de maio, por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

A avaliação de que Faustão passa bem após ser extubado foi feita médicos que tratam seu caso no Einstein Hospital Israelita. Faustão recebeu a visita dos filhos, João, Lara e Rodrigo, por ocasião do Dia dos Pais. A mulher dele, Luciana Cardoso, não pôde visitá-lo por estar com sintomas de gripe.

Ricco, que é amigo do apresentador, disse ao Estadão que embora seja cedo para haver previsão de alta, os médicos "acreditam no sucesso das cirurgias".

"Tomara que dê certo. Ele passou por quatro cirurgias em menos de dois anos", disse.

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos:

- Transplante de coração (27 de agosto de 2023)

- Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024)

- Transplante de fígado (6 de agosto de 2025)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band

- Retransplante de rim (7 de agosto de 2025)

Filho homenageia Faustão

Mais cedo neste domingo, Faustão recebeu uma homenagem de seu filho, João Silva, que estreou um novo programa no SBT na noite de sábado.

