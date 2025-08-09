Estado de saúde

Faustão se recupera bem após transplante, diz filho

João Silva publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo as mensagens de carinho do público

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10:18

João Silva, filho de Faustão, publicou um vídeo nas redes sociais atualizando o estado de saúde do pai e agradecendo as mensagens de carinho do público.

João disse que o apresentador "é um cara muito forte" e está se recuperando bem. "Ele inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra desse momento é resiliência. Agradecer a Deus por realmente estar dando cada vez mais a oportunidade do meu pai se recuperar."

João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, no extinto programa "Faustão na Band" Crédito: Reprodução/Band

"Passando aqui para agradecer em nome da família todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. [...] Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado, em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo, e de todos os amigos. Muito obrigado", disse João.

Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal

Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado nesta sexta-feira (08), um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Nota foi assinada por médicos do hospital: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.

Este vídeo pode te interessar