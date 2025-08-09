Editorias do Site
Faustão se recupera bem após transplante, diz filho

João Silva publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo as mensagens de carinho do público

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10:18

João Silva, filho de Faustão, publicou um vídeo nas redes sociais atualizando o estado de saúde do pai e agradecendo as mensagens de carinho do público.

João disse que o apresentador "é um cara muito forte" e está se recuperando bem. "Ele inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra desse momento é resiliência. Agradecer a Deus por realmente estar dando cada vez mais a oportunidade do meu pai se recuperar."

oão Guilherme Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do 'Faustão na Band'
João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, no extinto programa "Faustão na Band" Crédito: Reprodução/Band

"Passando aqui para agradecer em nome da família todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. [...] Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado, em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo, e de todos os amigos. Muito obrigado", disse João.

Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal

Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado nesta sexta-feira (08), um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Nota foi assinada por médicos do hospital: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.

